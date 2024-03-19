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Представлений розумний фен, який зможе захистити волосся та шкіру від пошкоджень та перегріву (фото)

Вівторок 19 березня 2024 15:00
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Представлений розумний фен, який зможе захистити волосся та шкіру від пошкоджень та перегріву (фото) Dyson представила розумний фен Supersonic Nural, який захищає волосся від перегріву (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

У лінійці фенів Dyson з'явився новий пристрій - Supersonic Nural. Якщо попередня модель Supersonic r призначалася для професійних перукарів, Nural орієнтована для широкого кола користувачів. Апарат позиціонується як розумний фен.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтернет-видання TechRadar, яке робить огляди і новини технологічних продуктів та гаджетів.

Характеристики фена

Цей прилад має інтелектуальні технології та датчики, які допомагають захистити як волосся, так і шкіру голови від надмірного теплового випромінювання. Він здатний автоматично визначити перегрів та знизити температуру до рівня 55 градусів Цельсія, одночасно регулюючи потік повітря.

Представлений розумний фен, який зможе захистити волосся та шкіру від пошкоджень та перегріву (фото)Фен може автоматично визначати перегрів (фото: Dyson)

Dyson стверджують, що це комфортна температура для більшості користувачів, забезпечуючи швидке сушіння волосся. Для підвищення ефективності цього процесу у пристрої використана ще одна технологічна особливість: вбудований інфрачервоний датчик, який допомагає приладу підтримувати оптимальну температуру на різних відстанях від голови.

Представлений розумний фен, який зможе захистити волосся та шкіру від пошкоджень та перегріву (фото)Фен має інфрачервоний датчик, в якому є безліч функцій (фото: Dyson)

Крім того, фен Dyson Supersonic Nural оснащений маленькими світлодіодами, що змінюють колір, залежно від режиму роботи. Синій колір вказує на прохолодний потік повітря, жовтий - на нагрівання, а червоний - на максимальну температуру.

Фен також обладнаний акселерометром, який дозволяє автоматично вимкнутись, якщо користувач забув це зробити або перервав процес укладання. Акселерометр фіксує відсутність руху та зупиняє роботу пристрою.

На додаток, Dyson випустила нові магнітні насадки, що підходять для всіх типів волосся та різних завдань. Фен Nural вміє розпізнавати тип насадки та автоматично коригувати режим роботи.

Представлений розумний фен, який зможе захистити волосся та шкіру від пошкоджень та перегріву (фото)Додаткові магнітні насадки (фото: Dyson)

Ціна пристрою

Нову модель Dyson Supersonic можна буде придбати в офіційному магазині компанії та у роздрібних партнерів. Поки що відома вартість для Австралії та Великобританії. На австралійському ринку пристрій з'явиться у квітні за ціною 749 місцевих доларів (19 100 гривень), а на британському ринку - у травні за 400 фунтів стерлінгів (19 850 гривень).

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