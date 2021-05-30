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Представитель "УДАРа" Белоцерковец пробежал марафон за руку с незрячим (фото)

Автор: Styler

Представитель партии "УДАР Виталия Кличко", мастер спорта по легкой атлетике Дмитрий Белоцерковец пробежал марафон "Пробег под каштанами" за руку с незрячим спортсменом Русланом Рубелем.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Белоцерковца, это особенный для него день.

"Сегодня особенный для меня "Пробег под каштанами" - бежал не один, а сопровождал незрячего спортсмена Руслана Рубеля. Бег с людьми с нарушениями зрения имеет свои особенности, ведь мы бежали с привязанными друг к другу руками. Мы вместе с Юлией Хан помогли ему пробежать 5 км. Руслан поставил свой личный рекорд на этой дистанции, мне особенно приятно", - отметил Белоцерковец.

Он сообщил, что предложила ему сопровождать Руслана на пробеге Леся Петровская, хотя до этого подобного опыта у Белоцерковца не было.

"Согласился на это предложение, потому что хотел помочь человеку, который очень хотел принять участие в этом мероприятии, однако самостоятельно не мог воплотить этот замысел. Казалось бы, если ты ничего не видишь, ты не можешь и мечтать, что будешь бежать. А Руслан смог и подает пример всем - и людям с инвалидностью, и без! Я уважаю его стремление преодолевать такие трудности", - написал Белоцерковец.

Он поблагодарил Руслана и его тренера Татьяну Лищинскую за их стремление делать невозможное возможным.

"Главное - настоящая воля победителя!" - резюмировал Белоцерковец.

Напомним, сегодня в воскресенье, 30 мая, ко Дню Киева прошел ежегодный благотворительный спортивный 28-й "Пробег под каштанами".

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