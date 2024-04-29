"Представились людьми Карася". У центрі Києва невідомі жорстко "наїхали" на військового: подробиці скандалу

28 квітня троє невідомих, які назвалися "людьми Карася", у центрі Києва - біля Національного центру "Український дім" - погрожували військовослужбовцю та громадському активісту Сергію Гнезділову, а також намагалися спровокувати його на бійку.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінки Ірини Цілик, Софії Челяк і Сергія Гнезділова у Facebook, Hromadske.ua.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про обставини цієї події та про що саме розповіли свідки.

Що сталося біля "Українського дому"

У неділю, 28 квітня, журналіст, громадський активіст і чинний військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов звернувся до своїх підписників і друзів у Facebook із проханням "ідентифікувати людину на фото".

"Під час відвідування мною виставки в "Українському домі", сталася доволі неприємна ситуація. Незрозумілі особистості вимагали в мене вибачень перед Євгеном Карасем, "бо ти назвав героя довбо**бом", - написав чоловік.

Він уточнив, що "не дочекавшись вибачень та поліції, троє хлопців, як вони самі представилися "ми хлопці Карася", успішно звалили в туман. Але історію ж не завершено, бо мені погрожували фізичною розправою та проблемами", - наголосив боєць ЗСУ.

Він уточнив, що було, зокрема, заблоковано машину таксі.

"Я був з друзями. Бійки вдалося уникнути. Мною написано заяву про переслідування, бо ситуація трапляється не вперше і, напевно, не востаннє.

Фіксую, так би мовити, для майбутнього", - підсумував Гнезділов.

Публікація Сергія Гнезділова (скріншот: facebook.com/hnezdilovss)

Що розповіли свідки події

Дещо згодом про цю ситуацію написала також українська кінорежисерка й письменниця Ірина Цілик - свідок події.

"Не чекала від себе, що можу бездумно відштовхувати праворадикалів, які провокують бійку, але буває й таке", - зізналась дівчина.

Вона розповіла, що виходила на той момент з приятелями з "Українського дому" після показу свого фільму та виставки "Боривітер".

"Оберемок пахучого бузку в руках, купа емоцій, ми вже сідаємо в таксі, щоб їхати далі на концерт "Пиріг і Батіг", аж раптом до нашої компанії (один військовий у відпустці, один кінорежисер, я і ще одна тоненька жінка) кидаються троє міцних хлопців і силою відтісняють нас від машини. Точніше, кидаються не до всіх нас, а лише до одного - військового", - розповіла режисер.

Вона уточнила, що молодики "представилися людьми Карася", а отже "це багато чого пояснює".

За словами письменниці, так звані "хлопці Карася" почали активно "провокувати на бійку", тому водій таксі "миттєво дав по газах" і поїхав. Водночас нападники вимагали від військового (Сергія Гнезділова) "вибачитися за те, що він в одному зі своїх постів назвав Карася довбо**бом".

"Чому назвав - окрема цілком заслужена історія, але і без неї можна нічого особливо не пояснювати тим, хто знає цього персонажа", - додала Ірина.

Вона уточнила, що, на щастя, "історія нічим не закінчилася".

"Ми почали викликати поліцію, вони занервували, ще раз спитали агресивно: "Будеш вибачатися?!". - "Не буду". І на цьому раптом розвернулися та просто пішли. Але осадочок лишився", - визнала жінка й додала, що вся ця ситуація є огидною.

Допис Ірини Цілик (скріншот: facebook.com/ira.tsilyk)

Пізніше про цю ж саму ситуацію, але зі свого погляду, написала українська культурна менеджерка, ведуча й перекладачка Софія Челяк

"На нас, тобто не на нас, ми були поруч, а на Сергія Гнезділова, напали люди Карася. Таке смішне відбувалося. Вони вимагали вибачення за те, що Сергій обізвав його, по дєлу, і один розповідав, що він військовий у відпустці іншому військовому у відпустці", - написала дівчина.

За її словами, то була "сцена як з "Бачення Метелика", сценаристами якого були Ірина Цілик і Максим Наконечний".

"Але історія така собі. Добре ми стресонули, бо дві тоненькі дівчини, два хлопці - на трьох дебелих чоловіків - то були зовсім не рівні сили. Але слово поліція нас береже", - підсумувала Софія.

Публікація Софії Челяк (скріншот: facebook.com/sofiachelyak)

Позиція військовослужбовця Гнезділова

Вже згодом - у понеділок, 29 квітня - Гнезділов "додав подробиць" до свого попереднього посту та коментарів у мережі. Він зауважив, зокрема, що ситуація була комічною.

"Виходимо з виставки дисидентки Алли Горської, де всюди бачимо чіткі асоціації з сьогоденням, і одразу біля "Українського дому" мені кажуть "вибачся, дон, а то будуть проблеми", - написав активіст.

Сергій зазначив також, що "сьогодні написали що я "проросійський організатор гей-парадів, який розгулює по виставках під час війни".

"Зазначити, що я чинний військовослужбовець, а єдиний "гей-парад", який я міг організувати, це фестиваль української культури "ВиделкаFEST" на Півдні Одещини - не змогли", - наголосив чоловік.

Він додав, що "півночі говорили про демократію та поствійну. Про те, що нам робити, щоб не було повторів, погромів, розстрілів".

"Влада самоусунулася. Ми знову в серйозній кризі, на порозі глобального шухєру, та ще й наодинці з усіма проблемами", - підсумував боєць.

Другий допис Гнезділова (скріншот: facebook.com/hnezdilovss)

У коментарі журналістам Сергій зауважив, що подія трапилась під час його відпустки.

Свідками "наїзду" на нього трьох молодиків стали режисери Ірина Цілик і Максим Наконечний, а також програмний директор громадської організації "Форум видавців" Софія Челяк.

"Комічність ситуації в тому, що ми виходимо з виставки дисидентки (Алли Горської, - Ред.), яка була вбита в минулому сторіччі. І тут тобі погрожують фізичною розправою. Ти бачиш просто ці чіткі паралелі й стає трішки моторошно, навіть тому, що вже ми, як суспільство, взагалі можемо докотитись тут до такого трешу", - наголосив постраждалий.

Він уточнив, що "люди Карася" не просто погрожували йому, але провокували бійку.

"Мене врятувало, що я був не сам, що нас було чотири людини... Вони починають газувати, штовхаються, тобто провокують бійку, хоча розуміють, що перший їх ніхто там бити не буде. Починають психологічно тиснути, що: "Ми тобі там зараз є*ало розіб'ємо", - пригадав військовий.

Активіст додав, що відмовився перепросити, а його компанія тим часом викликала поліцію (що змусило нападників піти).

Наразі невідомо, хто саме підходив до Гнезділова, проте він зауважив, що є відеозапис інциденту, де "чітко видно цих трьох людей".

Сергій додав, що вже зараз разом із юристом готує заяву щодо переслідування і вже з нею поїде до поліції. Він припустив також, що Цілик, Челяк та Наконечний могли б написати заяви - як свідки.

"Я не думаю, що вона (справа, - Ред.) прям буде успішною. Але це зафіксувати треба, давати цьому розголос максимальний. Дати цьому хід і згадувати про це постійно в контексті розмов із міжнародними партнерами", - переконаний військовий.

У підсумку він додав, що після цього випадку планує більше уваги присвятити "темі нападів".

Хто такий Сергій Гнезділов

Сергій Гнезділов народився та виріс у місті Вилкове в українській частині дельти Дунаю (на крайньому південному заході України) в Ізмаїльському районі Одеської області.

Вивчав журналістику в Національному університеті "Львівська політехніка", а з 2019 року - долучився до служби у Збройних силах України.

Служить у 56 окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді у складі ЗСУ, що була сформована ще на початку 2015 року. У 2022 році 56 ОМПБр брала участь у боях на Херсонському напрямку та звільненні правобережжя Херсонщини.

Гнезділов є також творцем і організатором некомерційного фестивалю української культури "ВиделкаFEST" у Вилкове, який вперше був проведений у 2023 році. Його програма побудована навколо книжок, музики та кіно.

"Мені болить, що моя мала батьківщина, при всьому ресурсі, що в неї є, забута. І там живуть люди, які, можливо, навіть не бачать України, бо Україна туди ще не прийшла. Я б хотів, щоб Україна, яку я бачив, туди прийшла. Саме про це "ВиделкаFEST", - пояснив Сергій своє бачення журналістам.

Боєць ЗСУ Гнезділов (фото: facebook.com/hnezdilovss)

Що відомо про Євгена Карася

Євген Карась - український громадський діяч, активіст і військовослужбовець родом з Києва.

Був одним із лідерів праворадикального громадського об'єднання С14, що нині є частиною руху "Основа майбутнього".

Служив у батальйоні МВС "Київ-2", займався виявленням спільників проросійських угруповань. Згодом перейшов до батальйону "Гарпун", який спеціалізувався на розвідці та антидиверсійних діях.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року бере участь в бойових діях у складі ЗСУ, як заступник командира 14 окремого батальйону.

Вже зараз у мережі активно шириться флешмоб із хештегом #Карась_довбойоб - на підтримку Сергія Гнезділова.