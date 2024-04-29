"Представились людьми Карася". В центре Киева неизвестные жестко "наехали" на военного: подробности скандала

28 апреля трое неизвестных, назвавшихся "людьми Карася", в центре Киева - возле Национального центра "Украинский дом" - угрожали военнослужащему и общественному активисту Сергею Гнездилову, а также пытались спровоцировать его на драку.

При подготовке материала были использованы следующие источники: страницы Ирины Цилык, Софии Челяк и Сергея Гнездилова в Facebook, Hromadske.ua.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об обстоятельствах этого события и о чем рассказали свидетели.

Что произошло возле "Украинского дома"

В воскресенье, 28 апреля, журналист, общественный активист и действующий военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Гнездилов обратился к своим подписчикам и друзьям в Facebook с просьбой "идентифицировать человека на фото".

"Во время посещения мной выставки в "Украинском доме", произошла довольно неприятная ситуация. Непонятные личности требовали у меня извинений перед Евгением Карасем, "потому что ты назвал героя долбо**ом", - написал мужчина.

Он уточнил, что "не дождавшись извинений и полиции, трое парней, как они сами представились "мы ребята Карася", успешно свалили в туман. Но история же не завершена, потому что мне угрожали физической расправой и проблемами", - подчеркнул боец ВСУ.

Он уточнил, что была, в частности, заблокирована машина такси.

"Я был с друзьями. Драки удалось избежать. Мною написано заявление о преследовании, потому что ситуация случается не впервые и, наверное, не в последний раз. Фиксирую, так сказать, для будущего", - подытожил Гнездилов.

Публикация Сергея Гнездилова (скриншот: facebook.com/hnezdilovss)

Что рассказали свидетели происшествия

Спустя некоторое время об этой ситуации написала также украинская кинорежиссер и писательница Ирина Цилык - свидетель происшествия.

"Не ожидала от себя, что могу бездумно отталкивать праворадикалов, которые провоцируют потасовку, но бывает и такое", - призналась девушка.

Она рассказала, что выходила на тот момент с друзьями из "Украинского дома" после показа своего фильма и выставки "Боривітер".

"Охапка пахучей сирени в руках, куча эмоций, мы уже садимся в такси, чтобы ехать дальше на концерт "Пиріг і Батіг", как вдруг в нашу компанию (один военный в отпуске, один кинорежиссер, я и еще одна тоненькая женщина) бросаются трое крепких ребят и силой оттесняют нас от машины.

Она уточнила, что молодые люди "представились людьми Карася", а значит "это многое объясняет".

По словам писательницы, так называемые "ребята Карася" начали активно "провоцировать на драку", поэтому водитель такси "мгновенно дал по газам" и уехал. В то же время нападавшие требовали от военного (Сергея Гнездилова) "извиниться за то, что он в одном из своих постов назвал Карася долбо**ом".

"Почему назвал - отдельная вполне заслуженная история, но и без нее можно ничего особо не объяснять тем, кто знает этого персонажа", - добавила Ирина.

Она уточнила, что, к счастью, "история ничем не закончилась".

"Мы начали вызывать полицию, они занервничали, еще раз спросили агрессивно: "Будешь извиняться?!". - "Не буду". И на этом вдруг развернулись и просто ушли. Но осадок остался", - признала женщина и добавила, что вся эта ситуация отвратительна.

Пост Ирины Цилык (скриншот: facebook.com/ira.tsilyk)

Позже об этой же ситуации, но со своей точки зрения, написала украинская культурная менеджер, ведущая и переводчица София Челяк

"На нас, то есть не на нас, мы были рядом, а на Сергея Гнездилова, напали люди Карася. Такое смешное происходило. Они требовали извинения за то, что Сергей обозвал его, по делу, и один рассказывал, что он военный в отпуске другому военном в отпуске", - написала девушка.

По ее словам, это была "сцена как из "Видения Бабочки", сценаристами которого были Ирина Цилык и Максим Наконечный".

"Но история такая себе. Хорошо мы стрессонули, потому что две тоненькие девушки, два парня - на трех дебелых мужчин - это были совсем не равные силы. Но слово полиция нас бережет", - подытожила София.

Публикация Софии Челяк (скриншот: facebook.com/sofiachelyak)

Позиция военнослужащего Гнездилова

Уже в понедельник, 29 апреля, Гнездилов "добавил подробностей" к своему предыдущему посту и комментариям в сети. Он отметил, в частности, что ситуация была комической.

"Выходим с выставки диссидентки Аллы Горской, где повсюду видим четкие ассоциации с настоящим, и сразу у "Украинского дома" мне говорят "извинись, дон, а то будут проблемы", - написал активист.

Сергей отметил также, что "сегодня написали, что я "пророссийский организатор гей-парадов, который разгуливает по выставкам во время войны".

"Отметить, что я действующий военнослужащий, а единственный "гей-парад", который я мог организовать, это фестиваль украинской культуры "ВиделкаFEST" на Юге Одесской области - не смогли", - подчеркнул мужчина.

Он добавил, что "на севере говорили о демократии и поствойне. О том, что нам делать, чтобы не было повторов, погромов, расстрелов".

"Власть самоустранилась. Мы снова в серьезном кризисе, на пороге глобального шухера, да еще и наедине со всеми проблемами", - подытожил боец.

Второй пост Гнездилова (скриншот: facebook.com/hnezdilovss)

В комментарии журналистам Сергей отметил, что событие произошло во время его отпуска.

Свидетелями "наезда" на него трех парней стали режиссеры Ирина Цилык и Максим Наконечный, а также программный директор общественной организации "Форум издателей" София Челяк.

"Комичность ситуации в том, что мы выходим с выставки диссидентки (Аллы Горской, - Ред.), которая была убита в прошлом веке. И здесь тебе угрожают физической расправой. Ты видишь просто эти четкие параллели и становится немного жутковато, даже потому, что уже мы как общество вообще можем докатиться здесь до такого трэша", - подчеркнул пострадавший.

Он уточнил, что "люди Карася" не просто угрожали ему, но провоцировали драку.

"Меня спасло, что я был не сам, что нас было четыре человека... Они начинают газовать, толкаются, то есть провоцируют драку, хотя понимают, что первый их никто там бить не будет. Начинают психологически давить, что: "Мы тебе там сейчас е*ало разобьем", - вспомнил военный.

Активист добавил, что отказался извиниться, а его компания тем временем вызвала полицию (что заставило нападающих уйти).

Пока неизвестно, кто именно подходил к Гнездилову, однако он отметил, что есть видеозапись инцидента, где "четко видны эти три человека".

Сергей добавил, что уже сейчас вместе с юристом готовит заявление о преследовании и уже с ним поедет в полицию. Он предположил также, что Цилык, Челяк и Наконечный могли бы написать заявления как свидетели.

"Я не думаю, что оно (дело, - Ред.) прям будет успешным. Но это зафиксировать нужно, давать этому огласку максимальную. Дать этому ход и вспоминать об этом постоянно в контексте разговоров с международными партнерами", - убежден военный.

В итоге он добавил, что после этого случая планирует больше внимания уделить "теме нападений".

Кто такой Сергей Гнездилов

Сергей Гнездилов родился и вырос в городе Вилково в украинской части дельты Дуная (на крайнем юго-западе Украины) в Измаильском районе Одесской области.

Изучал журналистику в Национальном университете "Львовская политехника", а с 2019 года - присоединился к Вооруженным силам Украины.

Служит в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде в составе ВСУ, которая была сформирована еще в начале 2015 года. В 2022 году 56 ОМПБр участвовала в боях на Херсонском направлении и освобождении правобережья Херсона.

Гнездилов является также создателем и организатором некоммерческого фестиваля украинской культуры "ВиделкаFEST" в Вилково, который впервые был проведен в 2023 году. Его программа построена вокруг книг, музыки и кино.

"Мне болит, что моя малая родина, при всем имеющемся у нее ресурсе, забыта. И там живут люди, которые, возможно, даже не видят Украины, потому что Украина туда еще не пришла. Я бы хотел, чтобы Украина, которую я видел, туда пришла. Именно об этом "ВиделкаFEST", - объяснил Сергей свое видение журналистам.

Боец ВСУ Гнездилов (фото: facebook.com/hnezdilovss)

Что известно о Евгении Карасе

Евгений Карась - украинский общественный деятель, активист и военнослужащий родом из Киева.

Был одним из лидеров праворадикального общественного объединения С14, ныне являющегося частью движения "Основа майбутнього".

Служил в батальоне МВД "Киев-2", занимался обнаружением сообщников пророссийских группировок. Впоследствии перешел в батальон "Гарпун", специализировавшийся на разведке и антидиверсионных действиях.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года участвует в боевых действиях в составе ВСУ, как заместитель командира 14 отдельного батальона.

Уже сейчас в сети активно распространяется флешмоб с хештегом #Карась_довбойоб - в поддержку Сергея Гнездилова.