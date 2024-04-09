Чоловік у військовій формі побив продавчиню квітів у Житомирі: деталі скандалу

У соціальних мережах - черговий скандал за участі людини у військовій формі. Йдеться про те, що на житомирському ринку "Хмільники" чоловік купив квіти, проте згодом повернувся невдоволеним і побив продавчиню трояндами по обличчю.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінки Oleksandr Shvetsov та Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова у Facebook.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про цю історію, реакцію на неї українців та подробиці щодо дійових осіб.

Що сталося на ринку в Житомирі

Про скандальну ситуацію, що трапилась на ринку "Хмільники" в Житомирі розповів ветеран російсько-української війни та волонтер Олександр Швецов на своїй сторінці у Facebook.

"Житомир, розголос!!! Допоможіть ідентифікувати, хто це у військовій формі?" - йдеться у дописі з оприлюдненим відео.

Уточнюється, що "побиття жінки відбулось у Житомирі на ринку "Хмільники", де вона і працює".

"Якщо виявиться, що це військовий, думаю їм має зайнятися військова прокуратура за всією строгістю воєнного часу", - підсумував чоловік.

Допис Олександра Швецова (скріншот: facebook.com/oleksandr.shvetsov)

Згодом опубліковане небайдужим чоловіком відео з, імовірно, камери спостереження, "запозичили" й опублікували в інших соціальних мережах.

На ньому видно, як чоловік у пікселі - військовій формі - прийшов купувати квіти. Жінка-продавчиня уважно підібрала йому п'ять білих троянд.

"Видно, що жінка старається та обирає кращі", - уточнюється на відео.

Чоловік оглянув квіти, підтвердив покупку й розрахувався.

Чоловік оглядає квіти (скріншот: facebook.com/oleksandr.shvetsov)

Наступний кадр - той же чоловік приходить до квіткового кіоску знову. Він змінив одяг і має вкрай невдоволений вигляд.

Чоловік прийшов знову (скріншот: facebook.com/oleksandr.shvetsov)

"Наступного дня повертається... Б'є жінку з розмаху по обличчю... Вимагає гроші... Жінка залякана від побиття та погроз... Її нікому захистити... Віддає гроші", - уточнюється на відео.

Від удару по продавчині квіти розпадаються (скріншот: facebook.com/oleksandr.shvetsov)

Крім того, видно, що чоловік щось активно розповідає жінці й "демонструє" залишки зруйнованого букету. Вона натомість намагається пояснити щось у відповідь.

Залишки букета (скріншот: facebook.com/oleksandr.shvetsov)

Реакція соціальних мереж

Користувачів соціальних мереж така ситуація і поведінка чоловіка відверто обурили.

У більшості коментарів люди засуджують реакцію та вчинок "героя":

"Зверніть увагу, повернувся в іншому одягнений! Може він ті квіти день в машині возив, то вони й зав'яли... Таким чином не можна з'ясовувати ситуацію, та ще і люди в формі"

"Що коїться на часі з людьми? Чому ролик у мережі, а не у поліції?"

"Зніміть з нього форму - най не знецінює військовий мундир"

"В цього військового шеврон військового інституту. В будь-якому разі його дії не гідні не тільки чоловіка, а в першу чергу військового. Так робить тільки бидло, тим більше, що жінка явно пенсійного віку"

"Ніхто нікому не підсовує. Жінка збирає букет при чоловіку, значить він його бачить. А його вчинок має бути покараний, на це він прав не має"

"Це просто гидко! Чоловік у військовій формі, та просто чоловік! Яке він має моральне право по обличчю бити жінку? А якби його доньку чи дружину так вдарили б! Чи його кулаком, бажано, по головешні!"

Як знайшовся "герой" скандалу і що розповів

На тлі скандалу користувачі соцмереж і містяни уважно придивились до опублікованого відео й помітили, що чоловік-нападник був у військовій формі з нашивками Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова.

Згідно з інформацією декого з них, на кадрах "засвітився" підполковник Ратошнюк.

Пізніше на сторінці військового інституту у Facebook було опубліковано допис із коментарем щодо скандальної ситуації.

В ньому зазначається, що днями між військовослужбовцем інституту Віктором Ратошнюком і продавчинею квітів "стався конфлікт, який набув резонансу".

У військового "здали нерви" (скріншот: facebook.com/zvir.zt.ua)

Уточнюється, що після спілкування обидві сторони конфлікту пробачили одне одному.

"Герой" скандалу розповів, зокрема, що воював сам і втратив сина на війні.

"Побачив квіти, які купував хворій дружині, а вони простояли лише добу, не стримався. Звісно, це не виправдовує мене. Вдаривши тим букетом жінку, я вчинив негідно. Саме тому прошу вибачення у всіх, хто бачив хвилину моєї слабкості, та в жінки, яка потерпіла від моїх дій. Пробачте, будь ласка", - наголосив військовослужбовець.

Чоловік прийшов просити вибачення і пояснити ситуацію (скріншот: facebook.com/zvir.zt.ua)