Предсказания Ванги начали сбываться: что нас ждет в зеркальном году

Великая предсказательница Ванга рассказывала о том, что мир настигнет страшная катастрофа в зеркальном году. Она говорила, что люди будут падать и умирать на улицах, а мир охватит страшная эпидемия. Некоторые историки неправильно истолковывали ее фразы и поэтому первоначально с пандемией коронавируса ее предсказания никто не связывал.

Страшная эпидемия

"Заболевание стремительно распространится по всему миру и унесет множество жизней", - говорила Ванга. Она утверждала, что на создание лекарства от хвори уйдет около года. Так как она сказала, что болезнь будет не новой, то с коронавирусом ее связали не сразу.

Ученые объяснили, что коронавирус – это целое семейство вирусов, в которое входит не менее 40 видов. Первая вспышка была зафиксирована еще в 1965 году, и с тех пор вирусы SARS раз в несколько лет вызывают эпидемии и пандемии. Предыдущая такая вспышка была в 2002-2003 году, когда мир охватила атипичная пневмония.

"Когда в 1995 году я, будучи еще молодым парнишкой, беседовал с Вангой, она сказала, что в год пяти двоек произойдет эпохальное событие для всего человечества. Планета получит такой страшный вирус, что могут погибнуть сотни миллионов людей. Я сейчас в шоке! И даже дело не в том, что оно сбылось, а в том, что сбылось действительно ужасное предсказание. Ванга всегда пыталась сглаживать углы. Но тут она сказала, что это произойдет именно в год пяти двоек! Так что 22 февраля к этому времени ждите больших проблем или к 22 декабря 2020 года. Она сказала, что, когда будет год-зеркало (2020), мир перевернется наоборот, и вся проблема придет от желтой", - рассказал друг и переводчик Ванги Тодор Тодоров.

Он отметил, что в то время разговоры о "желтой" не связали с Китаем, а предположили, что это связано с самим заболеванием, при чем каким-то забытом.

Есть еще одно подтверждение слов Ванги о страшном заболевании. Недавно бывшая болгарская гимнастка и тренер Нешка Степанова Робева написала на своей странице в Twitter воспоминания о встрече с провидицей.

Она вспомнила, что Ванга незадолго до своей смерти в 1996 году, сказала, что "над всеми нами будет корона". Как отмечает спортсменка, слова Ванги были непонятны и только сейчас стало понятно, что она говорила о коронавирусе.

Мировой финансовый кризис

Также она говорила о том, что в 2020 году может произойти изменение в финансовом плане во всем мире. Она предсказала, что деньги потеряют свою ценность и их начнут заменять цифры. На данный момент эксперты в этих предсказаниях усматривают намек на финансовый кризис, который разразился во всем мире.

Ванга об Украине

Были в словах Ванги и приятные предсказания об Украине. Она назвала 2020 год судьбоносным для всей планеты, и многие народы пересмотрят свое отношение к реальности. В Украине начнет снижаться уровень конфликтности, и многие люди смогут получить надежду на мир и покой.

Украине Ванга предсказала появление лидера, который сможет разрешить многолетние конфликты.

Полное видео предсказаний Ванги на 2020 год можно посмотреть тут.