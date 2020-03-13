Пророкування Ванги почали збуватися: що нас чекає в дзеркальному році

Велика провидиця Ванга розповідала про те, що світ чекає страшна катастрофа в дзеркальному році. Вона говорила, що люди будуть падати і помирати на вулицях, а світ охопить страшна епідемія. Деякі історики неправильно тлумачили її фрази і тому спочатку з пандемією коронавіруса її передбачення ніхто не пов'язував.

Страшна епідемія

"Захворювання стрімко пошириться по всьому світу і забере безліч життів", - говорила Ванга. Вона стверджувала, що на створення ліків проти хвороби піде близько року. Через те, що вона сказала, що хвороба буде не новою, то з коронавірусом її зв'язали не відразу.

Вчені пояснили, що коронавірус – це ціле сімейство вірусів, в яке входить не менш як 40 видів. Перший спалах був зафіксований ще в 1965 році, і з того часу віруси SARS раз на кілька років викликають епідемії та пандемії. Попередній такий спалах була у 2002-2003 році, коли світ охопила атипова пневмонія.

"Коли в 1995 році я, бувши ще молодим хлопчиною, розмовляв з Вангою, вона сказала, що в рік п'яти двійок відбудеться епохальна подія для всього людства. Планета отримає такий страшний вірус, що можуть загинути сотні мільйонів людей. Я зараз шокований! І справа навіть не в тому, що воно збулося, а в тому, що сталося справді жахливе пророцтво. Ванга завжди намагалася згладжувати кути. Але тут вона сказала, що це станеться саме в рік п'яти двійок! Так що 22 лютого до цього часу чекайте великих проблем або до 22 грудня 2020 року. Вона сказала, що, коли буде рік-дзеркало (2020), світ перевернеться навпаки, і вся проблема прийде від жовтої", - розповів друг і перекладач Ванги Тодор Тодоров.

Він зазначив, що в той час розмови про "жовту" не пов'язали з Китаєм, а припустили, що це пов'язано з самим захворюванням, при чому якимось забутим.

Є ще одне підтвердження слів Ванги про захворювання. Нещодавно колишня болгарська гімнастка і тренер Нешка Степанова Робева написала на своїй сторінці в Twitter спогади про зустріч з провидицею.

Вона згадала, що Ванга незадовго до своєї смерті в 1996 році, сказала, що "над всіма нами буде корона". Як зазначає спортсменка, слова Ванги були незрозумілі й тільки зараз стало зрозуміло, що вона говорила про коронавірус.

Світова фінансова криза

Також вона говорила про те, що до 2020 року може відбутися зміна у фінансовому плані у всьому світі. Вона передбачила, що гроші втратять свою цінність і їх почнуть заміняти цифри. На цей момент експерти в цих прогнозах вбачають натяк на фінансову кризу, що вибухнула в усьому світі.

Ванга про Україну

Були в словах Ванги й приємні пророкування про Україну. Вона назвала 2020 рік доленосним для всієї планети, і багато народів переглянуть своє ставлення до реальності. В Україні почне знижуватися рівень конфліктності, і багато людей зможуть отримати надію на мир і спокій.

Україні Ванга передбачила появу лідера, який зможе вирішити багаторічні конфлікти.

Повне відео пророцтв Ванги на 2020 рік можна подивитися тут.