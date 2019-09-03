Как предотвратить болезнь Альцгеймера: Супрун дала важные советы
Супрун рассказала о болезни Альцгеймера (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Супрун продолжает давать украинцам полезные советы касательно опасных болезней
Уляна Супрун заявила, что болезнь Альцгеймера - недооцененная причина смертности украинцев. Люди с этим недугом теряют память, у них ухудшается координация движений, речи. При этом их способность самостоятельно позаботиться о себе становится все хуже. Об этом эксперт написала на своей странице в Facebook.
По ее словам, риск развития болезни Альцгеймера увеличивается с возрастом: большинство пациентов - это люди старше 65 лет. Но болезнь может развиваться и у более молодых людей.
Супрун рассказала о болезни Альцгеймера (фото: facebook.com/ulanasuprun)
Что может свидетельствовать о развитии болезни Альцгеймера:
- Человек теряется в привычных для себя местах и плохо ориентируется во времени;
- Выполнение привычной рутины забирает гораздо больше времени;
- Повторение одинаковых вопросов и постоянное уточнение уже известной информации;
- Проблемы с ведением диалога;
- Человек теряет вещи или кладет их не на свои места;
- Возникают проблемы с подсчетом денег или расчетами;
- Настроение существенно меняется, в поведении человека происходят необычные изменения;
- Теряется способность мыслить рационально и принимать решения;
- Человеку сложно ориентироваться в пространстве и держать баланс, различать цвета и контрастность, возникают проблемы с чтением и управлением автомобилем.
При этом никакие лекарства против этой болезни пока не имеют доказанной эффективности. В то же время, здоровый образ жизни, контроль давления, регулярные физические нагрузки и отказ от курения уменьшают риск развития болезни Альцгеймера.
Супрун рассказала о болезни Альцгеймера (фото: Униан)
Что делать, чтобы не заболеть недугом:
- Питаться сбалансировано. Важно потреблять достаточное количество витаминов В12, В9 (фолиевой кислоты), витамина D и рыбы;
- Вовремя лечить болезни десен. Исследования показали связь между бактериями Porphyromonas gingivalis, вызывающими хронический генерализованный периодонтит, и болезнью Альцгеймера;
- Поддерживать здоровый индекс массы тела (меньше 25). Чрезмерный и недостаточный вес являются факторами риска болезни Альцгеймера.;
- Свести к минимуму риски сердечно-сосудистых болезней. Они являются одним из факторов риска, которые могут вызывать болезнь Альцгеймера;
- Тренировать мозг и развивать память. Например, учить языки, читать, осваивать новые навыки - игру на музыкальных инструментах или настольные игры;
- Общаться с людьми, ведь это - активная умственная деятельность, в частности концентрация внимания и стимуляция памяти. Так можно улучшить когнитивные функции и укреплять нейронные сети.
Напомним, что Супрун дала важные советы детям к 1 сентября.
Ранее сообщалось о том, что обматеривший Супрун нардеп объяснил свое поведение.
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