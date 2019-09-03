Як запобігти хворобі Альцгеймера: Супрун дала важливі поради

Супрун розповіла про хворобу Альцгеймера (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Супрун продовжує давати українцям корисні поради щодо небезпечних хвороб

Уляна Супрун заявила, що хвороба Альцгеймера - недооцінена причина смертності українців. Люди з цим недугом втрачають пам'ять, у них погіршується координація рухів, мови. При цьому їх здатність самостійно подбати про себе стає все гірше. Про це експерт написала на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, ризик розвитку хвороби Альцгеймера збільшується з віком: більшість пацієнтів - це люди старше 65 років. Але хвороба може розвиватися і у молодих людей.

Супрун розповіла про хворобу Альцгеймера (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Що може свідчити про розвиток хвороби Альцгеймера:

Людина губиться у звичних для себе місцях і погано орієнтується в часі;

Виконання звичної рутини забирає набагато більше часу;

Повторення однакових запитань і постійне уточнення вже відомої інформації;

Проблеми з веденням діалогу;

Людина втрачає речі або кладе їх не на свої місця;

Виникають проблеми з підрахунком грошей або розрахунками;

Настрій суттєво змінюється, в поведінці людини відбуваються незвичайні зміни;

Втрачається здатність мислити раціонально і приймати рішення;

Людині складно орієнтуватися в просторі і тримати баланс, розрізняти кольори і контрастність, виникають проблеми з читанням і керуванням автомобілем.

При цьому ніякі ліки проти цієї хвороби поки не мають доведеної ефективності. У той же час, здоровий спосіб життя, контроль тиску, регулярні фізичні навантаження і відмова від куріння зменшують ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

Супрун розповіла про хворобу Альцгеймера (фото: Уніан)

Що робити, щоб не захворіти недугом:

Харчуватися збалансовано. Важливо споживати достатню кількість вітамінів В12, В9 (фолієвої кислоти), вітаміну D і риби;

Вчасно лікувати хвороби ясен. Дослідження показали зв'язок між бактеріями Porphyromonas gingivalis, що викликають хронічний генералізований періодонтит, і хворобою Альцгеймера;

Підтримувати здоровий індекс маси тіла (менше 25). Надмірна і недостатня вага є факторами ризику хвороби Альцгеймера.;

Звести до мінімуму ризики серцево-судинних хвороб. Вони є одним з факторів ризику, які можуть викликати хворобу Альцгеймера;

Тренувати мозок і розвивати пам'ять. Наприклад, вчити мови, читати, освоювати нові навички - гру на музичних інструментах або настільні ігри;

Спілкуватися з людьми, адже це активна розумова діяльність, зокрема концентрація уваги і стимуляція пам'яті. Так можна поліпшити когнітивні функції і зміцнювати нейронні мережі.

Нагадаємо, що Супрун дала важливі поради дітям до 1 вересня.

Раніше повідомлялося про те, що нардеп, який обматюкав Супрун, пояснив свою поведінку.