ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Як запобігти хворобі Альцгеймера: Супрун дала важливі поради

STYLERЖиття    03.09.2019 - 07:03
Як запобігти хворобі Альцгеймера: Супрун дала важливі поради
Супрун розповіла про хворобу Альцгеймера (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Супрун продовжує давати українцям корисні поради щодо небезпечних хвороб

Уляна Супрун заявила, що хвороба Альцгеймера - недооцінена причина смертності українців. Люди з цим недугом втрачають пам'ять, у них погіршується координація рухів, мови. При цьому їх здатність самостійно подбати про себе стає все гірше. Про це експерт написала на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, ризик розвитку хвороби Альцгеймера збільшується з віком: більшість пацієнтів - це люди старше 65 років. Але хвороба може розвиватися і у молодих людей.

Як запобігти хворобі Альцгеймера: Супрун дала важливі поради

Супрун розповіла про хворобу Альцгеймера (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Що може свідчити про розвиток хвороби Альцгеймера:

  • Людина губиться у звичних для себе місцях і погано орієнтується в часі;
  • Виконання звичної рутини забирає набагато більше часу;
  • Повторення однакових запитань і постійне уточнення вже відомої інформації;
  • Проблеми з веденням діалогу;
  • Людина втрачає речі або кладе їх не на свої місця;
  • Виникають проблеми з підрахунком грошей або розрахунками;
  • Настрій суттєво змінюється, в поведінці людини відбуваються незвичайні зміни;
  • Втрачається здатність мислити раціонально і приймати рішення;
  • Людині складно орієнтуватися в просторі і тримати баланс, розрізняти кольори і контрастність, виникають проблеми з читанням і керуванням автомобілем.

При цьому ніякі ліки проти цієї хвороби поки не мають доведеної ефективності. У той же час, здоровий спосіб життя, контроль тиску, регулярні фізичні навантаження і відмова від куріння зменшують ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

Як запобігти хворобі Альцгеймера: Супрун дала важливі поради

Супрун розповіла про хворобу Альцгеймера (фото: Уніан)

Що робити, щоб не захворіти недугом:

  • Харчуватися збалансовано. Важливо споживати достатню кількість вітамінів В12, В9 (фолієвої кислоти), вітаміну D і риби;
  • Вчасно лікувати хвороби ясен. Дослідження показали зв'язок між бактеріями Porphyromonas gingivalis, що викликають хронічний генералізований періодонтит, і хворобою Альцгеймера;
  • Підтримувати здоровий індекс маси тіла (менше 25). Надмірна і недостатня вага є факторами ризику хвороби Альцгеймера.;
  • Звести до мінімуму ризики серцево-судинних хвороб. Вони є одним з факторів ризику, які можуть викликати хворобу Альцгеймера;
  • Тренувати мозок і розвивати пам'ять. Наприклад, вчити мови, читати, освоювати нові навички - гру на музичних інструментах або настільні ігри;
  • Спілкуватися з людьми, адже це активна розумова діяльність, зокрема концентрація уваги і стимуляція пам'яті. Так можна поліпшити когнітивні функції і зміцнювати нейронні мережі.

Нагадаємо, що Супрун дала важливі поради дітям до 1 вересня.

Раніше повідомлялося про те, що нардеп, який обматюкав Супрун, пояснив свою поведінку.

Облисіння можна зупинити: Супрун дала важливі поради для чоловіків Смерть від електронних сигарет: Супрун розкрила моторошну правду
Новини України здоровьеУляна Супрун
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся