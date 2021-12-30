Предновогодний коллапс на "Новой почте" в Киеве показали на красноречивых фото

В Киеве в предновогодний период из-за ажиотажа с поздравительными посылками и презентами возле почтовых отделений собираются очереди получателей/отправителей, и в некоторых случаях у дверей образуются внушительные толпы, причем надолго.

Такой "коллапс" возник 30 декабря на столичной Воскресенке под отделением "Новой почты". Фото внушительной очереди - в материале Styler.

Так, под дверями отделения "НП" №84 на улице Курнатовского, 15, простаивают на улице около 30 человек. Причем такое количество не сокращаются - место зашедшего внутрь тут же занимает новоприбывший.

Тем временем в самом помещении находятся еще 15-18 посетителей, которые пришли за своими посылками или же наоборот, чтобы сделать отправление.

Вот как выглядит очередь под отделением "Новой почты" на массиве Воскресенка в Деснянском районе столицы:

Очередь под отделением "Новой почты" в Киеве на Воскресенке 30 декабря (фото: РБК-Украина)

Желание граждан во что бы то ни стало успеть сделать/получить пересылки понять легко, ведь 31 декабря отделения будут работать со сокращенному графику (как в субботу), а вот 1 января отделения и курьеры не будут работать совсем - в этот праздничный день загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить, но заранее загруженные посылки клиенты "НП" получить смогут.