Эти предметы обязательно нужно иметь в бардачке машины: могут помочь в любой ситуации

Обычно люди используют бардачок автомобиля для хранения вещей, которые в большинстве случаев оказываются бесполезными. А ведь в инструкциях указано, что в этом отсеке стоит хранить предметы, которые могут быть полезны в дороге.
Что нужно обязательно положить в бардачок, сообщает Ukr.media.
Портативное пусковое устройство
В неожиданный момент может сесть аккумулятор машины. Такая неприятность может настигнуть в любой момент и на любом отрезке пути. В частности, не всегда рядом могут оказаться водители, которые дадут "прикурить".
В такой ситуации решить проблему может портативное пусковое устройство, благодаря своим небольшим размерам оно легко поместится в бардачке. Оно позволяет не один раз заряжать аккумулятор, даже если ее показатели находятся на нуле.
Зарядка для телефона
Во время дороги батарея на мобильных телефонах может сесть в любой момент. Поэтому в бардачке всегда должна лежать автомобильная зарядка.
Она заряжает мобильник от прикуривателя при заведенном двигателе автомобиля. При этом для использования зарядного устройства необходим USB-адаптер.
Солнечные очки
Яркий солнечный свет может ослепить и создать на дороге опасную ситуацию. Для водителя важно хорошо видеть происходящее на дороге.
Поэтому в любое время года в бардачке должны лежать автомобильные солнечные очки.
Фонарик
Бывают случаи, когда водителю в ночное время на неосвещенных участках дороги нужно залезть под капот машины. Тогда как никогда поможет обычный фонарик. С его помощью можно быстро найти поломку и исправить ее.
Мультитул
Всегда водить с собой в машине целый арсенал инструментов неудобно, ведь они занимают много места. В таком случае в бардачке всегда должен быть мультитул, который в случае поломки автомобиля поможет.
Мультитул представляет собой многофункциональный инструмент, в конструкции которого можно найти нож, пилу, ножницы, отвертку и др.
Карта
Так случается, что электронные гаджеты могут разрядиться в самый неожиданный момент дороги. На помощь придет обычная бумажная карта.
Как правило, карта имеет компактные размеры, стоит недорого и не зависит от зарядок, связи и других внешних факторов.
GPS-трекер для автомобиля
Владельцы дорогих авто боятся того, что их машину могут угнать. К сожалению, от этого не застрахован никто, но мощные системы сигнализации не всегда работают эффективно. Для того, чтобы быть всегда быть в курсе того, где находится машина, можно в бардачке хранить простое устройство - GPS-трекер.
Он отличается компактными размерами и легок в использовании. В комплекте с ним идет сим-карта, благодаря которой спутники мобильной связи помогают найти то место, где находится машина.
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