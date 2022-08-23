Эти предметы в доме самые грязные: их регулярно забывают помыть даже чистюли

Пульт от телевизора

Если вы не пользуетесь этим достижением техники очень часто, то и во время уборки вам не приходит в голову его помыть. И на первый взгляд он кажется чистым.

Но на пульте остаются жирные следы, роговые чешуйки кожи, а это служит отличной средой для размножения бактерий. Возьмите в привычку протирать пульт хотя бы раз в неделю влажными салфетками.

Дверные ручки

Почему-то эту часть интерьера часто обходят стороной во время уборки и до дверных ручек дело доходит только при мытье самих дверей. Но дверными ручками пользуются все члены семьи, регулярно. Особенно быстро загрязняются ручки на кухню, в ванную и туалет.

Дверные ручки нужно протирать чаще, чем вы моете пол, так как на них оседают бактерии, вирусы и другие патогены.

Шторка в ванной

Шторку в ванной нужно мыть или стирать регулярно и не реже двух раз в месяц. В ванной тепло и влажно, штора часто мокрая от воды, а это идеальная среда для размножения бактерий.

Если на шторке появились от воды желто-коричневые пятна, то замочите ее в лимонной кислоте или уксусе. Потом возьмите соду, губку и очистите как следует.

Губка для посуды

Как часто вы ее меняете? Когда она стала страшная и в руки ее взять уже невозможно? Не ждите, пока губка потеряет свой вид и меняйте ее не реже раза в неделю. Ведь губка - идеальное место для размножения бактерий.

Разделочная доска

Кухонные доски нужно регулярно обрабатывать дезинфицирующим средством, а раз в год - их нужно менять. На пластике и на дереве образовываются микротрещины, в которых размножаются бактерии.