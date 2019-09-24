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Предложили уволиться по-хорошему: в МОЗ назревает громкий скандал

STYLERЖизнь    24.09.2019 - 16:46
Предложили уволиться по-хорошему: в МОЗ назревает громкий скандал
Скандал в МОЗ Украины (Коллаж РБК-Украина)

Сотрудники министерства рассказали, что новое руководство саботирует медицинскую реформу

В Министерстве охраны здоровья Украины назревает грандиозный скандал. Специалисты директоратов, государственные служащие различных отделов написали открытое письмо к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, в котором объяснили, что действия нового руководства МОЗ ставят под угрозу продолжение реформы охраны здоровья в Украине.

Как сообщают работники МОЗ, руководство министерства осуществляет давление на руководителей директоратов.

"Давление на руководство директоратов – пример политических репрессий. То есть, для того, чтобы вам предложили уволиться "по-хорошему", достаточно просто иметь собственное мнение и силу защищать закон и изменения, которые должны украинцы почувствовать на себе как можно скорее. Нам прямо говорят, что теперь надо работать "по понятиям", - пишут работники МОЗ в Facebook и добавляют, что украинцы имеют право знать, что действия руководства внутри министерства кардинально отличаются от того, что попадает в публичные заявления.

Также работники министерства сообщили, что в последние три недели работа практически парализована, так как руководство не выполняет многие пункты своей работы.

Предложили уволиться по-хорошему: в МОЗ назревает громкий скандал

Скриншот

"Мы не держимся за свои должности. Мы не ставим условия: с этим руководителем мы будем работать, а с этим – нет. Мы готовы работать с тем руководством, которое придерживается законодательства, работает прозрачно и будет брать на себя ответственность и далее внедрять медицинскую реформу", - сообщил один из работников МОЗ в комментарии для Styler.

Открытое письмо к премьер-министру от работников МОЗ

Под письмом к премьер-министру Гончаруку подписалось 40 работников министерства и как сообщает источник, они все готовы к тому, что их уволят.

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