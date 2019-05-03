Предательница Украины получила паспорт РФ: что известно

Паспорт Российской Федерации получила предательница Украины Ольга Качура на прозвище "Корса". Причем паспорт ей выдали на новое имя и фамилию, об этом сообщил Анатолий Штефан Штирлиц на своей Facebook-странице.

На момент оккупации Донбасса российскими войсками она была подполковником милиции, но сразу изменила Украине и перешла на сторону оккупантов. Она является командиром так называемого "реактивного дивизиона" 3 ОМСБр "ДНР" и систематически обстреливает подразделения ВС Украины с реактивной артиллерии и гордится этим в своих выступлениях.

"Уже готовит, тв*рь, пути отхода и отдыха за кровавые деньги", - написал офицер ВСУ.

Паспорт РФ получила предательница Украины Ольга Качура (скрин: facebook.com/shtirlitz.info)

Пользователи сети разгневаны подобным. Они оставляют множество комментариев под публикацией, желая предательнице поплатится за ее преступления.

"Гореть в аду чудовищу вместе с Гиви, Моторолой и остальной нечистью";

"Настанет день, и эта тоже будет в вашей хронике 200 бригады";

"Чем больше го*на туда уедет, тем быстрее захлебнутся";

"Очень жаль, что в Украине нет спецов по утилизации";

"Далеко не убежит..."

Напомним, недавно известный блогер заявил, что выдача паспортов РФ жителям оккупированных территорий на Донбассе является частью системной политики страны-агрессора по уничтожению Украины.

Ранее также сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о подготовке новых санкций против России за решение о раздаче паспортов на Донбассе.