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Зрадниця України отримала паспорт РФ: що відомо

STYLERЖиття    03.05.2019 - 09:08
Зрадниця України отримала паспорт РФ: що відомо
Паспорт РФ отримала зрадниця України Ольга Качура (фото: mvdlnr.ru)

Російський паспорт Корса отримала на інше ім'я і прізвище

Паспорт Російської Федерації отримала зрадниця України Ольга Качура на прізвисько "Корса". Причому їй видали паспорт на нове ім'я та прізвище, про це повідомив Анатолій Штефан Штірліц на своїй Facebook-сторінці.

На момент окупації Донбасу російськими військами вона була підполковником міліції, але відразу зрадила Україну і перейшла на бік окупантів. Вона є командиром так званого "реактивного дивізіону" 3 ОМСБр "ДНР" і систематично обстрілює підрозділи ЗС України з реактивної артилерії і пишається цим у своїх виступах.

"Вже готує, тв*рь, шляхи відходу та відпочинку за криваві гроші", - написав офіцер ЗСУ.

Зрадниця України отримала паспорт РФ: що відомо

Паспорт РФ отримала зрадниця України Ольга Качура (скрін: facebook.com/shtirlitz.info)

Користувачі мережі розгнівані подібним. Вони залишають безліч коментарів під публікацією, бажаючи зрадниці поплатиться за її злочини.

  • "Горіти в пеклі чудовиську разом з Гіві, Моторолою та іншою нечистю";
  • "Настане день, і це теж буде у вашій хроніці 200 бригади";
  • "Чим більше гі*на туди поїде, тим швидше захлинуться";
  • "Дуже шкода, що в Україні немає спеців по утилізації";
  • "Далеко не втече..."

Нагадаємо, нещодавно відомий блогер заявив, що видача паспортів РФ жителям окупованих територій на Донбасі є частиною системної політики країни-агресора по знищенню України.

Раніше також повідомлялося, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про підготовку нових санкцій проти Росії за рішення про роздачу паспортів на Донбасі.

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