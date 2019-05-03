Зрадниця України отримала паспорт РФ: що відомо

Російський паспорт Корса отримала на інше ім'я і прізвище
Паспорт Російської Федерації отримала зрадниця України Ольга Качура на прізвисько "Корса". Причому їй видали паспорт на нове ім'я та прізвище, про це повідомив Анатолій Штефан Штірліц на своїй Facebook-сторінці.
На момент окупації Донбасу російськими військами вона була підполковником міліції, але відразу зрадила Україну і перейшла на бік окупантів. Вона є командиром так званого "реактивного дивізіону" 3 ОМСБр "ДНР" і систематично обстрілює підрозділи ЗС України з реактивної артилерії і пишається цим у своїх виступах.
"Вже готує, тв*рь, шляхи відходу та відпочинку за криваві гроші", - написав офіцер ЗСУ.
Паспорт РФ отримала зрадниця України Ольга Качура (скрін: facebook.com/shtirlitz.info)
Користувачі мережі розгнівані подібним. Вони залишають безліч коментарів під публікацією, бажаючи зрадниці поплатиться за її злочини.
Нагадаємо, нещодавно відомий блогер заявив, що видача паспортів РФ жителям окупованих територій на Донбасі є частиною системної політики країни-агресора по знищенню України.
Раніше також повідомлялося, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про підготовку нових санкцій проти Росії за рішення про роздачу паспортів на Донбасі.