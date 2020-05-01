Как праздновали 1 мая в Украине при СССР и после: уникальные фото

1 мая - День солидарности трудящихся берет свое начало в 1866 году в США. Именно там у работников был 16-часовой рабочий день и люди вышли на протесты, чтобы добиться его сокращения до 8 часов в день. Первого мая 1886 года по всем США, а также Канаде прокатились массовые выступления трудящихся. В Чикаго, самом крупном промышленном центре Америки, 90 тыс. человек вышли на площади, требуя удовлетворить их требования.

Мы собрали самые интересные ретро-фото, на которых вы можете увидеть, как проходил этот праздник в разные годы. Все подробности читайте в материале Styler.

Так выглядели протесты трудящихся в 1866 году в Америке.

Протесты трудящихся в 1866 году (фото:pulslive.com)

В Российской империи день 1 мая впервые отметили в 1890 году стачкой 10 тыс. рабочих Варшавы. С 1900 года Первомай отмечался не только стачками, но и демонстрациями.

После победы Февральской революции (1917 г.) впервые 1 мая отмечалось свободно. На улицы вышли миллионы трудящихся под лозунгами большевиков: "Вся власть Советам!", "Долой империалистическую войну!" и другие.

Первомай в Пскове в 1917 году (фото: wikipedia.org)

После Октябрьской революции 1917 года праздник стал официальным. В РСФСР первоначально он назывался "день Интернационала", позднее он стал называться "День международной солидарности трудящихся — Первое Мая" и отмечаться 1 и 2 мая.

Велосипедные военные1 мая 1938 года (фото: wikipedia.org)

Отметим, что во время Второй мировой войны парады и шествия в честь 1 мая не проводились.

Первого мая 1990 года руководство Советского Союза и КПСС в последний раз поднялось на трибуну Мавзолея для проведения последней официальной первомайской демонстрации.

Так праздновали 1 мая при СССР

Парад 1 мая 1990 года (фото: pulslive.com)

Отметим, в 2017 году Верховная Рада проголосовала за изменения в статью 73 Кодекса законов о труде, переименовав День солидарности трудящихся в День труда. В нашей стране 1 мая является официальным выходным днем.

Празднование 1 мая в Киеве в 2017 году (фото: РБК-Украина)

Как мы ранее писали, опубликованы самые яркие картинки-поздравления с праздником Дня труда.