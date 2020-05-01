Як святкували 1 травня в Україні за часів СРСР та після: унікальні фото

1 травня - День солідарності трудящих бере свій початок в 1866 році в США. Саме там у працівників був 16-годинний робочий день і люди вийшли на протести, щоб домогтися його скорочення до 8 годин в день. Першого травня 1886 року по всіх США, а також Канаді прокотилися масові виступи трудящих. У Чикаго, самому великому промисловому центрі Америки, 90 тис. людей вийшли на площі, вимагаючи задовольнити їх вимоги.

Ми зібрали найцікавіші ретро-фото, на яких ви можете побачити, як відбувалося це свято у різні роки. Всі подробиці читайте в матеріалі Styler.

Так виглядали протести трудящих в 1866 році в Америці.

Протести трудящих в 1866 році (фото:pulslive.com)

В Російській імперії день 1 травня вперше відзначили в 1890 році страйком 10 тис. робочих Варшави. З 1900 року Першотравень відзначався не тільки страйками, але і демонстраціями.

Після перемоги Лютневої революції (1917 р.) вперше 1 травня святкувалося вільно. На вулиці вийшли мільйони трудящих під гаслами більшовиків: "Вся влада Радам!", "Геть імперіалістичну війну!" та інші.

Першотравень в Пскові в 1917 році (фото: wikipedia.org)

Після Жовтневої революції 1917 року свято стало офіційним. У РРФСР спочатку воно називалося "день Інтернаціоналу", пізніше воно стало називатися "День міжнародної солідарності трудящих — Перше Травня" і відзначатися 1 і 2 травня.

1 травня 1938 року (фото: wikipedia.org)

Зазначимо, що під час Другої світової війни паради і ходи в честь 1 травня не проводились.

Першого травня 1990 року керівництво Радянського Союзу і КПРС востаннє піднялося на трибуну Мавзолею для проведення останньої офіційної першотравневої демонстрації.

Так святкували 1 травня при СРСР

Парад 1 травня 1990 року (фото: pulslive.com)

Відзначимо, в 2017 році Верховна Рада проголосувала за зміни до статті 73 Кодексу законів про працю, перейменувавши День солідарності трудящих в День праці. У нашій країні 1 травня є офіційним вихідним днем.

Святкування 1 травня в Києві в 2017 році (фото: РБК-Україна)

Як ми раніше писали, опубліковані яскраві картинки-поздоровлення зі святом Дня праці.