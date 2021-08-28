Праздники и выходные в сентябре 2021: сколько будем отдыхать и что отмечать

В сентябре 2021 года украинцы не получат дополнительных выходных дней. В этом месяце будет 22 рабочих дня и 8 выходных. Однако, сентябрь будет богат на важные памятные даты и праздники.
Когда будем отдыхать в сентябре и что будем отмечать – читайте в материале ниже.
Выходными днями в сентябре 2021 года станут: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 сентября.
1 сентября День знаний
1 сентября День шахмат
2 сентября День нотариата
4 сентября День дикой природы
4 сентября Международный день бороды
5 сентября День предпринимателя
7-8 сентября Рош-аШана
8 сентября Международный день грамотности
8 сентября Международный день солидарности журналистов
9 сентября Международный день красоты
9 сентября День тестировщика
9 сентября День дизайнера-графика
9 сентября Международный день судоку
10 сентября Всемирный день предотвращения самоубийств
11 сентября День украинского кино
11 сентября День физкультуры и спорта
11 сентября День рождения граненого стакана
12 сентября День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности
12 сентября День танкиста
12 сентября Международный день памяти жертв фашизма
13 сентября День программиста
13 сентября Международный день шоколада
14 сентября День мобилизационного работника
15 сентября Международный день демократии
15 сентября День HR-менеджера
16 сентября Международный день охраны озонового слоя
17 сентября День спасателя
17 сентября Международный день безопасности пациента
18 сентября День изобретателя и рационализатора
18 сентября День фармацевтического работника
18 сентября Международный день электронной книги
18 сентября День памяти погибших мотоциклистов
18 сентября Всемирный день чистоты
19 сентября День работника леса
19 сентября День рождения смайлика
19 сентября День женской дружбы
20 сентября День рекрутера
21 сентября День мира
21 сентября Международный день мира
21 сентября Всемирный день благодарности
22 сентября День партизанской славы
22 сентября Всемирный день без автомобиля
22 сентября День осеннего равноденствия
24 сентября Всемирный день моря
25 сентября Всемирный день фармацевта
26 сентября День машиностроителя
26 сентября Всемирный день контрацепции
26 сентября Всемирный день здоровья окружающей среды
27 сентября День туризма
27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников
27 сентября Международный день глухонемых
27 сентября Всемирный день туризма
28 сентября Международный день всеобщего доступа к информации
29 сентября Всемирный день сердца
30 сентября День усыновления
30 сентября Международный день переводчика
30 сентября Всеукраинский день библиотек
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Украине изменили дату праздника молодежи.
А также мы писали о том, какие церковные праздники будут отмечаться в сентябре 2021.