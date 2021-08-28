Свята і вихідні у вересні 2021: скільки будемо відпочивати і що відзначати

У вересні 2021 року українці не отримають додаткових вихідних днів. Цього місяця буде 22 робочих дні та 8 вихідних. Однак, вересень буде багатий на важливі пам'ятні дати та свята.

Коли будемо відпочивати у вересні та що будемо відзначати – читайте в матеріалі нижче.