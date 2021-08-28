Свята і вихідні у вересні 2021: скільки будемо відпочивати і що відзначати
У вересні 2021 року українці не отримають додаткових вихідних днів. Цього місяця буде 22 робочих дні та 8 вихідних. Однак, вересень буде багатий на важливі пам'ятні дати та свята.
Коли будемо відпочивати у вересні та що будемо відзначати – читайте в матеріалі нижче.
Вихідними днями у вересні 2021 року стануть: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 і 26 вересня.
Календар свят і пам'ятних дат:
1 вересня День Знань
1 вересня день шахів
2 вересня День нотаріату
4 вересня День дикої природи
4 вересня Міжнародний день бороди
5 вересня День підприємця
7-8 вересня Рош-аШана
8 вересня Міжнародний день грамотності
8 вересня Міжнародний день солідарності журналістів
9 вересня Міжнародний День краси
9 вересня День тестувальника
9 вересня День дизайнера-графіка
9 вересня Міжнародний день судоку
10 вересня Всесвітній день запобігання самогубствам
11 вересня День українського кіно
11 вересня День фізкультури та спорту
11 вересня День народження гранованої склянки
12 вересня День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
12 вересня День танкіста
12 вересня Міжнародний день пам'яті жертв фашизму
13 вересня День програміста
13 вересня Міжнародний день шоколаду
14 вересня День мобілізаційного працівника
15 вересня Міжнародний день демократії
15 вересня День HR-менеджера
16 вересня Міжнародний день охорони озонового шару
17 вересня День рятувальника
17 вересня Міжнародний день безпеки пацієнта
18 вересня День винахідника і раціоналізатора
18 вересня День фармацевтичного працівника
18 вересня Міжнародний день електронної книги
18 вересня День пам'яті загиблих мотоциклістів
18 вересня Всесвітній день чистоти
19 вересня День працівника лісу
19 вересня День народження смайлика
19 вересня День жіночої дружби
20 вересня День рекрутера
21 вересня День миру
21 вересня Міжнародний день миру
21 вересня Всесвітній день подяки
22 вересня День партизанської слави
22 вересня Всесвітній день без автомобіля
22 вересня день осіннього рівнодення
24 вересня Всесвітній День моря
25 вересня Всесвітній день фармацевта
26 вересня День машинобудівника
26 вересня Всесвітній день контрацепції
26 вересня Всесвітній день здоров'я навколишнього середовища
27 вересня День туризму
27 вересня День вихователя і всіх дошкільних працівників
27 вересня Міжнародний день глухонімих
27 вересня Всесвітній день туризму
28 вересня Міжнародний день загального доступу до інформації
29 вересня Всесвітній День серця
30 вересня День усиновлення
30 вересня Міжнародний день перекладача
30 вересня Всеукраїнський день бібліотек
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що в Україні змінили дату свята молоді.
А також ми писали про те, які церковні свята відзначатимуться у вересні 2021.