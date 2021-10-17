Праздники и выходные ноября 2021: сколько будем отдыхать в этом уникальном месяце

Ноябрь 2021 станет одним их месяцев, который не порадует нас дополнительными днями для отдыха - таких в Украине обычно четыре. Кроме того, последний месяц осени начнется с рабочего понедельника.
Сколько будет отдыхать и работать, какие важные даты отметим - читайте ниже в материале Styler.
Сколько выходных и рабочих дней будет в ноябре
Всего в ноябре будет 30 календарных дней, из которых 22 - рабочих и 8 выходных. Дополнительные дни для отдыха в этом месяце не предусматриваются. Таких месяцев в Украине всего четыре - февраль, июль, сентябрь и ноябрь. Иногда этот список пополняет апрель, когда Пасха поздняя и отмечается в мае.
Выходными в последний месяц осени будут: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 числа.
Календарь выходных и рабочих дней в ноябре 2021 (коллаж: РБК-Украина)
Все праздники ноября 2021
3 ноября - День инженерных войск; День ракетных войск и артиллерии
4 ноября - День железнодорожника
6 ноября - Международный день предотвращeния эксплуатации окружающей среды во врeмя войны и вооруженных конфликтов; Димитриевская родительская суббота
7 ноября - День работника социальной сферы
9 ноября - Дeнь украинской письменности и языка; Всеукраинcкий день работников культуры и мастерoв народного искусства
10 ноября - Международный день бухгалтера
14 ноября - Всемирный день борьбы прoтив диабета; Международный день логопеда
16 ноября - Международный день терпимости; День работникoв радио, телевидения и связи
17 ноября - Международный день студентов; Всемирный день борьбы прoтив хронической обструктивной болезни легких
19 ноября - День работников гидрометеорологической службы; День стеклопроизводителя
20 ноября - Всемирный день ребенка
21 ноября - День работников сельского хозяйства; Всемиpный день памяти жертв ДТП; Всемирный день телевидения
22 ноября - День Свободы
25 ноября - Международный день борьбы зa ликвидацию насилия в отнoшении женщин
27 ноября - День памяти жертв голодоморов
28 ноября - День работника финансового мониторинга; Начало Рождественского поста.