Праздники и выходные ноября 2021: сколько будем отдыхать в этом уникальном месяце

Сколько выходных и рабочих дней будет в ноябре

Всего в ноябре будет 30 календарных дней, из которых 22 - рабочих и 8 выходных. Дополнительные дни для отдыха в этом месяце не предусматриваются. Таких месяцев в Украине всего четыре - февраль, июль, сентябрь и ноябрь. Иногда этот список пополняет апрель, когда Пасха поздняя и отмечается в мае.

Выходными в последний месяц осени будут: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 числа.

Календарь выходных и рабочих дней в ноябре 2021 (коллаж: РБК-Украина)

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