Праздники и выходные в мае 2021: такого месяца не было давно

Количество выходных и рабочих дней в мае 2021

Всего в мае нас ждет целых 13 выходных дней и 18 рабочих. При этом целых три выходных дня будут дополнительными.

Выходными в мае будут такие дни: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 29, 30.

Отметим, что за годы независимости Украины "майская" Пасха была пять раз - в 1994, 2002, 2005, 2013, 2016 годах.

Кроме того, в мае нас ждут такие важные даты, как День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, День матери, Радоница, День Киева.

Коллаж РБК-Украина: Календарь на май 2021

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