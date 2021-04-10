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Свята і вихідні у травні 2021: такого місяця не було давно

Автор: Світлана Мащенко

Травень 2021 стане унікальним місяцем, адже стільки вихідних днів, як у 2021-му році, не було давно. Пов'язано це з пізнім Великоднем, який за православним календарем ми відзначимо 2 травня, Днем праці 1 травня та Днем перемоги, 9 травня.

Скільки буде вихідних, робочих та святкових днів у травні 2021, про які важливі дати слід пам'ятати - читайте далі в нашому матеріалі.

Кількість вихідних і робочих днів у травні 2021

Всього в травні нас чекає цілих 13 вихідних днів і 18 робочих. При цьому цілих три вихідних дні будуть додатковими.

Вихідними у травні будуть дні: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 29, 30.

Зазначимо, що за роки незалежності України "травневий" Великдень був п'ять разів - у 1994, 2002, 2005, 2013, 2016 роках.

Крім того, у травні нас чекають такі важливі дати, як День пам'яті і примирення на честь всіх жертв Другої світової війни, День матері, Радониця, День Києва.

Колаж РБК-Україна: Календар на травень 2021

Всі свята травня 2021

  • 1 травня - День праці.
  • 2 травня - Великдень.
  • 3 травня - Всесвітній день свободи друку.
  • 4 травня - День собачого щастя.
  • 5 травня - Всесвітній день гігієни рук; Всесвітній день спілкування; День водолаза.
  • 6 травня - Міжнародний день проти дієти.
  • 7 травня - День радіо.
  • 8 травня - День пам'яті та примирення на честь всіх жертв Другої світової війни; Міжнародний день Червоного Хреста.
  • 9 травня - День Перемоги; День матері; Міжнародний День Європи.
  • 10 травня - Всесвітній день руху "За здоров'я".
  • 11 травня - Радониця (День поминання предків); День "Їж все, що хочеш" (Свято шлунка).
  • 12 травня - Всесвітній день медичних сестер.
  • 13 травня - Мусульманське свято розговіння "Ураза-Байрам"; Всесвітній день кульбаби.
  • 14 травня - День фрілансера; День смішних нісенітниць; Проліття (Проводи весни).
  • 15 травня - Міжнародний день сімей, День науки, Всеукраїнський День Європи.
  • 16 травня - День пам'яті жертв політичних репресій; Всеукраїнський день працівників культури; День молодіжних та дитячих громадських організацій,
  • 17 травня - Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства.
  • 18 травня - Всесвітній день пам'яті людей, померлих від СНІДу; Міжнародний день музеїв.
  • 19 травня - Міжнародний день боротьби з гепатитами.
  • 20 травня - День банківських працівників; Всесвітній день метролога.
  • 21 травня - Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку.
  • 22 травня - Міжнародний день біологічного різноманіття.
  • 23 травня - Всеукраїнський День Героїв; Католицька П'ятидесятниця.
  • 24 травня - День слов'янської писемності і культури.
  • 25 травня - День філолога
  • 26 травня - Всесвітній день рудих; День ходіння босоніж; Всесвітній день Дракули.
  • 27 травня - Міжнародний день білого вина "Шардоне".
  • 28 травня - День прикордонника України.
  • 29 травня - День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження; Міжнародний день миротворців ООН.
  • 30 травня - День Києва; День хіміка.
  • 31 травня - Всесвітній день без тютюну.

Раніше ми писали про посівний календар у квітні 2021. Фахівці розповіли, коли суворо заборонено садити і сіяти.

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