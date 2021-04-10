Свята і вихідні у травні 2021: такого місяця не було давно

Кількість вихідних і робочих днів у травні 2021

Всього в травні нас чекає цілих 13 вихідних днів і 18 робочих. При цьому цілих три вихідних дні будуть додатковими.

Вихідними у травні будуть дні: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 29, 30.

Зазначимо, що за роки незалежності України "травневий" Великдень був п'ять разів - у 1994, 2002, 2005, 2013, 2016 роках.

Крім того, у травні нас чекають такі важливі дати, як День пам'яті і примирення на честь всіх жертв Другої світової війни, День матері, Радониця, День Києва.

Колаж РБК-Україна: Календар на травень 2021

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