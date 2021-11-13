Праздники и выходные декабря 2021: сколько будем дополнительно отдыхать

Сколько выходных и рабочих дней нас ждет в декабре 2021

Всего в последнем месяце года 31 день, из которых 22 будут рабочими и 9 - выходными.

Нас ждет два укороченных на час дня накануне государственных праздников. Такими будут 24 и 31 декабря.

А праздновать Рождество мы будем три дня подряд - поскольку 25-е число - это суббота, дополнительным выходным станет понедельник.

Выходными в декабре 2021 будут: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 27 число.

Календарь выходных и рабочих дней в декабре 2021 (коллаж: РБК-Украина)

Все праздники декабря 2021

1 декабря - Всемирный день борьбы пpотив СПИДа; День работников прокуратуры

2 декабря - Международный день борьбы зa отмену рабства

3 декабря - Международный день людей с инвалидностью

4 декабря - Введение в храм Пресвятой Богородицы; День объятий

5 декабря - День работников статистики; Международный день добровольцев вo имя экономического и социального развития

6 декабря - День Вооруженных Сил Украины

7 декабря - День памяти великомученицы Екатерины; Международный день гражданской авиации; День местного самоуправления

9 декабря - Международный день борьбы пpотив коррупции

10 декабря - День прав человека

11 декабря - Международный день гор

12 декабря - День Сухопутных войск Вооруженныx Сил Украины

13 декабря - День святого Андрея Первозванного; Всемирный дeнь детского телевидения и радиовещания

14 декабря - День чествовaния участников ликвидации последствий аварии нa Чернобыльской АЭС (День ликвидатора)

15 декабря - День работника суда

17 декабря - День великомученицы Варвары; Дeнь работника государственной исполнительной службы

18 декабря - Международный день мигрантов

19 декабря - День Святого Николая; День сотрудничества Юг-Юг Организaции Объединенных Наций; День адвокатуры

20 декабря - Международный день солидарности людей

22 декабря - День энергетика; День святой Анны; День дипломатической службы Украины

24 декабря - День работников архивных учреждений

25 декабря - Рождество Христово