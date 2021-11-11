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Выходные на Новый год 2022 и Рождество: сколько будем отдыхать и придется ли отрабатывать

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Четверг 11 ноября 2021 07:00
Выходные на Новый год 2022 и Рождество: сколько будем отдыхать и придется ли отрабатывать Фото: Выходные на Новый год 2022 и Рождество (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

На новогодние и рождественские праздники нас ждет много выходных, которые начнутся уже с конца декабря, когда мы отметим важный религиозный праздник - Католическое Рождество.

Сколько дней мы будем отдыхать, ждут ли нас переносы рабочих дней и отработки - читайте ниже в материале Styler.

Рождество по юлианскому календарю 25 декабря, которое в Украине считается государственным выходным с 2017-го, выпадает на субботу, поэтому понедельник станет дополнительным выходным.

Отдыхать мы будем 25, 26, 27 декабря. А 24 декабря рабочий день будет укорочен на час.

Новый год 1 января также будет в субботу, поэтому отдыхать мы будем и в понедельник.

Выходными станут 1, 2, 3 января, а канун праздника 31 декабря - будет укороченным на час.

Рождество Христово по григорианскому календарю традиционно отпразднуем 7 января. И в этот раз нас ждет три выходных, так как 7-е число - пятница.

Отдыхать мы будем 7, 8, 9 января. А рабочий день в Сочельник, 6-го числа будет сокращен на час.

Смотрите ниже календари выходных и рабочих дней на декабрь 2021 и январь 2022.

Выходные на Новый год 2022 и Рождество: сколько будем отдыхать и придется ли отрабатыватьВыходные на Новый год 2022 и Рождество: сколько будем отдыхать и придется ли отрабатывать

Коллаж РБК-Украина

Какие перемены по выходным могут быть в 2022-м году

Отметим, что недавно в Министерстве культуры предложили отменить перенос выходных, если праздник выпадает на выходной день.

Если законопроект утвердят, это коснется таких праздников, как День труда 1 мая, 8 марта, День Конституции, День Независимости, День защитника и защитницы Украины.

То есть, если 8 марта выпадет на субботу или воскресенье, то следующий понедельник выходным не будет.

А вот на Новый год, и религиозные праздники - оба Рождества, Пасха и Троица это правило распространяться не будет.

Перенос рабочих дней уже утвердили на следующий год

Пока законопроект от Министерства культуры не принят, в Кабмине уже успели утвердить перенос рабочих дней на следующий год.

Изменения в календаре нас ждут на 8 марта и День конституции, так как оба праздника выпадут на вторник.

Таким образом мы отдыхать будем 5, 6, 7, 8 марта (отрабатывать 12-го), а также 25, 26, 27, 28 июня (с отработкой 2 июля).

Ранее мы писали, когда в Украине начнется Рождественский пост и какие ограничения кроме еды важно соблюдать.

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