ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Праздники во время карантина: Минкульт озвучил новые ограничения

Пятница 04 декабря 2020 15:04
Праздники во время карантина: Минкульт озвучил новые ограничения
В Украине на праздники будут действовать карантинные ограничения (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине продолжают обсуждать введение более жестких карантинных ограничений и локдауна на период новогодних праздников.

Поэтому в Министерстве культуры Украины приняли решение об ограничении количества людей во время религиозных служб и праздничных мероприятий, говорится на Facebook-странице ведомства.

Так, в связи с большим количеством инфицированных коронавирусом и неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране, было принято решение ограничить количество участников религиозных обрядов и праздников до 20 человек.

Будут ли действовать данные ограничения на период религиозных праздников в начале января – Рождества и Крещения, на данный момент не уточняется.

Ограничения также коснутся и других сфер культуры. В кинотеатрах и театрах наполненность залов зрителями должна не превышать 50% мест. Экскурсии в музеях проводить разрешено, но только при условии размещения одного человека на 20 квадратных метров.

Сообщается также, что если в списке карантинных ограничениях будут изменения, то украинцев предупредят об этом за семь дней, чтобы была возможность подготовиться заранее.

Праздники во время карантина: Минкульт озвучил новые ограничения

Карантинные ограничения на новогодние праздники (facebook.com/MKIPUkraine)

Ранее мы писали о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, как будет работать транспорт в случае ужесточения карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь КарантинЛокдаун

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь