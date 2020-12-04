Праздники во время карантина: Минкульт озвучил новые ограничения

В Украине на праздники будут действовать карантинные ограничения (коллаж: РБК-Украина)

В Украине продолжают обсуждать введение более жестких карантинных ограничений и локдауна на период новогодних праздников.

Поэтому в Министерстве культуры Украины приняли решение об ограничении количества людей во время религиозных служб и праздничных мероприятий, говорится на Facebook-странице ведомства.

Так, в связи с большим количеством инфицированных коронавирусом и неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране, было принято решение ограничить количество участников религиозных обрядов и праздников до 20 человек.

Будут ли действовать данные ограничения на период религиозных праздников в начале января – Рождества и Крещения, на данный момент не уточняется.

Ограничения также коснутся и других сфер культуры. В кинотеатрах и театрах наполненность залов зрителями должна не превышать 50% мест. Экскурсии в музеях проводить разрешено, но только при условии размещения одного человека на 20 квадратных метров.

Сообщается также, что если в списке карантинных ограничениях будут изменения, то украинцев предупредят об этом за семь дней, чтобы была возможность подготовиться заранее.

Карантинные ограничения на новогодние праздники (facebook.com/MKIPUkraine)

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