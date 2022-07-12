Праздник Петра и Павла: что категорически нельзя делать в этот день, приметы

Петр и Павел – апостолы и проповедники, которые активно распространяли православную веру. За это их называли первоверховными.

Петр, кроме проповеднической деятельности, лечил больных и воскрешал мертвых, а Петр, по поверьям, обладает ключами Царства Небесного и закрывает и открывает врата рая.

В народе день получил название Петров, а священнослужители называют его День святых, славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.

К Петру и Павлу готовились заранее. Этот день наши предки считали одним из самых важнейших в году. К праздничному событию готовились заранее, люди соблюдали Петровский пост, проводили генеральную уборку в жилищах и готовили угощения.

Селянам не покладая рук приходилось работать от зари до зари, потому июль называли "страдень".

Что нельзя делать в праздник

Запрещается отдыхать на море в этот день.

Нельзя в день Петра и Павла шить, вязать или вышивать.

Запрещается играть свадьбы.

День Петра и Павла завершается Петровским постом, но представители духовенства все равно запрещают употреблять спиртные напитки.

Нельзя в этот священный день, выходя из дома, смотреть по сторонам, говорят, что это плохая примета

Главные приметы этого дня

Если на Петров день ясно – год будет хорошим.

Если сегодня идет дождь - то еще сорок дней будет непогода.

Если кукушка перестала ковать до Петрова дня – зима будет ранней, а если после – осень будет затяжной.

Гроза и дождь в этот день — урожай будет плохим.

Сильный вихрь бывает только перед проливным дождем.

Цветки мальвы в этот день складывают свои лепестки плотно, будто увяли, стоит ожидать дождя.

Кстати, сегодня День ангела празднуют Петр, Павел и Симон.