Праздник Петра и Павла: что категорически нельзя делать в этот день, приметы

День Петра и Павла отмечается в Украине 12 июля. Это очень важный для христиан праздник.
Что можно и нельзя делать в праздник, традиции, приметы и у кого день ангела - читайте ниже в материале Styler.
Петр и Павел – апостолы и проповедники, которые активно распространяли православную веру. За это их называли первоверховными.
Петр, кроме проповеднической деятельности, лечил больных и воскрешал мертвых, а Петр, по поверьям, обладает ключами Царства Небесного и закрывает и открывает врата рая.
В народе день получил название Петров, а священнослужители называют его День святых, славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.
К Петру и Павлу готовились заранее. Этот день наши предки считали одним из самых важнейших в году. К праздничному событию готовились заранее, люди соблюдали Петровский пост, проводили генеральную уборку в жилищах и готовили угощения.
Селянам не покладая рук приходилось работать от зари до зари, потому июль называли "страдень".
Кстати, сегодня День ангела празднуют Петр, Павел и Симон.
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