Свято Петра і Павла: що категорично не можна робити в цей день, прикмети

День Петра і Павла відзначається в Україні 12 липня. Це дуже важливе для християн свято.
Що можна і не можна робити в Свято, традиції, прикмети і у кого день ангела - читайте нижче в матеріалі Styler.
Петро і Павло - апостоли і проповідники, які активно поширювали православну віру. За це їх називали первоверховними.
Петро, крім проповідницької діяльності, лікував хворих і воскрешав мертвих, а Петро, за повір'ями, володіє ключами Царства Небесного і закриває і відкриває ворота раю.
У народі день отримав назву Петрів, а священнослужителі називають його День святих, славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла.
До Петра і Павла готувалися заздалегідь. Цей день наші предки вважали одним з найважливіших в році. До святкової події готувалися заздалегідь, люди дотримувалися Петровського посту, проводили генеральне прибирання в оселях і готували частування.
Селянам не покладаючи рук доводилося працювати від зорі до зорі, тому Липень називали "страдень".
До речі, сьогодні день ангела святкують Петро, Павло і Симон.
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