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Свято Петра і Павла: що категорично не можна робити в цей день, прикмети

Петров день святкується 12 липня (Getty Images)
Автор: Styler

День Петра і Павла відзначається в Україні 12 липня. Це дуже важливе для християн свято.

Що можна і не можна робити в Свято, традиції, прикмети і у кого день ангела - читайте нижче в матеріалі Styler.

Петро і Павло - апостоли і проповідники, які активно поширювали православну віру. За це їх називали первоверховними.

Петро, крім проповідницької діяльності, лікував хворих і воскрешав мертвих, а Петро, за повір'ями, володіє ключами Царства Небесного і закриває і відкриває ворота раю.

У народі день отримав назву Петрів, а священнослужителі називають його День святих, славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла.

До Петра і Павла готувалися заздалегідь. Цей день наші предки вважали одним з найважливіших в році. До святкової події готувалися заздалегідь, люди дотримувалися Петровського посту, проводили генеральне прибирання в оселях і готували частування.

Селянам не покладаючи рук доводилося працювати від зорі до зорі, тому Липень називали "страдень".

Що не можна робити у свято

  • Забороняється відпочивати на морі в цей день.
  • Не можна в день Петра і Павла шити, в'язати або вишивати.
  • Забороняється грати весілля.
  • День Петра і Павла завершується Петровським постом, але представники духовенства все одно забороняють вживати спиртні напої.
  • Не можна в цей священний день, виходячи з дому, дивитися по сторонах, кажуть, що це погана прикмета

Головні прикмети цього дня

  • Якщо на Петрів день ясно - рік буде хорошим.
  • Якщо сьогодні йде дощ - то ще сорок днів буде негода.
  • Якщо зозуля перестала кувати до Петрова дня - зима буде ранньою, а якщо після – осінь буде затяжною.
  • Гроза і дощ в цей день — урожай буде поганим.
  • Сильний вихор буває тільки перед проливним дощем.
  • Квітки мальви в цей день складають свої пелюстки щільно, ніби зів'яли, варто очікувати дощу.

До речі, сьогодні день ангела святкують Петро, Павло і Симон.

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