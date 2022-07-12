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Праздник Петра и Павла: что категорически нельзя делать в этот день, приметы

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Вторник 12 июля 2022 06:01
Праздник Петра и Павла: что категорически нельзя делать в этот день, приметы Петров день празднуется 12 июля (Getty Images)
Автор: Styler

День Петра и Павла отмечается в Украине 12 июля. Это очень важный для христиан праздник.

Что можно и нельзя делать в праздник, традиции, приметы и у кого день ангела - читайте ниже в материале Styler.

Петр и Павел – апостолы и проповедники, которые активно распространяли православную веру. За это их называли первоверховными.

Петр, кроме проповеднической деятельности, лечил больных и воскрешал мертвых, а Петр, по поверьям, обладает ключами Царства Небесного и закрывает и открывает врата рая.

В народе день получил название Петров, а священнослужители называют его День святых, славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.

К Петру и Павлу готовились заранее. Этот день наши предки считали одним из самых важнейших в году. К праздничному событию готовились заранее, люди соблюдали Петровский пост, проводили генеральную уборку в жилищах и готовили угощения.

Селянам не покладая рук приходилось работать от зари до зари, потому июль называли "страдень".

Что нельзя делать в праздник

  • Запрещается отдыхать на море в этот день.
  • Нельзя в день Петра и Павла шить, вязать или вышивать.
  • Запрещается играть свадьбы.
  • День Петра и Павла завершается Петровским постом, но представители духовенства все равно запрещают употреблять спиртные напитки.
  • Нельзя в этот священный день, выходя из дома, смотреть по сторонам, говорят, что это плохая примета

Главные приметы этого дня

  • Если на Петров день ясно – год будет хорошим.
  • Если сегодня идет дождь - то еще сорок дней будет непогода.
  • Если кукушка перестала ковать до Петрова дня – зима будет ранней, а если после – осень будет затяжной.
  • Гроза и дождь в этот день — урожай будет плохим.
  • Сильный вихрь бывает только перед проливным дождем.
  • Цветки мальвы в этот день складывают свои лепестки плотно, будто увяли, стоит ожидать дождя.

Кстати, сегодня День ангела празднуют Петр, Павел и Симон.

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