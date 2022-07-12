Праздник Петра и Павла: что категорически нельзя делать в этот день, приметы
День Петра и Павла отмечается в Украине 12 июля. Это очень важный для христиан праздник.
Что можно и нельзя делать в праздник, традиции, приметы и у кого день ангела - читайте ниже в материале Styler.
Петр и Павел – апостолы и проповедники, которые активно распространяли православную веру. За это их называли первоверховными.
Петр, кроме проповеднической деятельности, лечил больных и воскрешал мертвых, а Петр, по поверьям, обладает ключами Царства Небесного и закрывает и открывает врата рая.
В народе день получил название Петров, а священнослужители называют его День святых, славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.
К Петру и Павлу готовились заранее. Этот день наши предки считали одним из самых важнейших в году. К праздничному событию готовились заранее, люди соблюдали Петровский пост, проводили генеральную уборку в жилищах и готовили угощения.
Селянам не покладая рук приходилось работать от зари до зари, потому июль называли "страдень".
Что нельзя делать в праздник
- Запрещается отдыхать на море в этот день.
- Нельзя в день Петра и Павла шить, вязать или вышивать.
- Запрещается играть свадьбы.
- День Петра и Павла завершается Петровским постом, но представители духовенства все равно запрещают употреблять спиртные напитки.
- Нельзя в этот священный день, выходя из дома, смотреть по сторонам, говорят, что это плохая примета
Главные приметы этого дня
- Если на Петров день ясно – год будет хорошим.
- Если сегодня идет дождь - то еще сорок дней будет непогода.
- Если кукушка перестала ковать до Петрова дня – зима будет ранней, а если после – осень будет затяжной.
- Гроза и дождь в этот день — урожай будет плохим.
- Сильный вихрь бывает только перед проливным дождем.
- Цветки мальвы в этот день складывают свои лепестки плотно, будто увяли, стоит ожидать дождя.
Кстати, сегодня День ангела празднуют Петр, Павел и Симон.
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