Свято Петра і Павла: що категорично не можна робити в цей день, прикмети
День Петра і Павла відзначається в Україні 12 липня. Це дуже важливе для християн свято.
Що можна і не можна робити в Свято, традиції, прикмети і у кого день ангела - читайте нижче в матеріалі Styler.
Петро і Павло - апостоли і проповідники, які активно поширювали православну віру. За це їх називали первоверховними.
Петро, крім проповідницької діяльності, лікував хворих і воскрешав мертвих, а Петро, за повір'ями, володіє ключами Царства Небесного і закриває і відкриває ворота раю.
У народі день отримав назву Петрів, а священнослужителі називають його День святих, славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла.
До Петра і Павла готувалися заздалегідь. Цей день наші предки вважали одним з найважливіших в році. До святкової події готувалися заздалегідь, люди дотримувалися Петровського посту, проводили генеральне прибирання в оселях і готували частування.
Селянам не покладаючи рук доводилося працювати від зорі до зорі, тому Липень називали "страдень".
Що не можна робити у свято
- Забороняється відпочивати на морі в цей день.
- Не можна в день Петра і Павла шити, в'язати або вишивати.
- Забороняється грати весілля.
- День Петра і Павла завершується Петровським постом, але представники духовенства все одно забороняють вживати спиртні напої.
- Не можна в цей священний день, виходячи з дому, дивитися по сторонах, кажуть, що це погана прикмета
Головні прикмети цього дня
- Якщо на Петрів день ясно - рік буде хорошим.
- Якщо сьогодні йде дощ - то ще сорок днів буде негода.
- Якщо зозуля перестала кувати до Петрова дня - зима буде ранньою, а якщо після – осінь буде затяжною.
- Гроза і дощ в цей день — урожай буде поганим.
- Сильний вихор буває тільки перед проливним дощем.
- Квітки мальви в цей день складають свої пелюстки щільно, ніби зів'яли, варто очікувати дощу.
До речі, сьогодні день ангела святкують Петро, Павло і Симон.
Раніше синоптики розповіли, яка погода буде в липні 2022 в Україні.
Також ми писали про всі вихідні дні і свята липня 2022.