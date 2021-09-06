Праздник независимости продолжается: в Киеве состоялся международный турнир по гольфу "Diplomatic Golf for Good"

Турнир проходил при поддержке "Winner Imports Ukraine" и Генеральной дирекции по обслуживанию иностранных представительств.

Игра на 18 лунках для 80 участников. Главная цель мероприятия - это укрепление дипломатических связей между странами и развитие детского гольфа в Украине.

Основательница турнира - чемпионка Украины по гольфу среди юниоров Ульяна Новожилова напомнила, что в 2018 году она стала чемпионкой Украины по гольфу в своей возрастной категории.

"Для меня гольф стал не просто спортом, а стилем жизни. Поэтому три года назад я основала международный турнир "Diplomatic Golf for Good", целью которого является развитие детского гольфа в Украине и воспитание новой элиты страны", - рассказала Ульяна.

Исполнительный директор турнира Марина Шевченко рассказала, что уже традиционно проводится ежегодный гольф-турнир, объединяющий дипломатов, бизнес элиту, представителей власти и детей на одном гольф-поле.

"Diplomatic Golf for Good" стал площадкой для неформального общения между представителями различных государств, содействием дружбе и спортивному партнерству среди народов мира. В этом году турнир приурочен к 30-й годовщине Независимости Украины и проводится с целью укрепления дипломатических связей между странами и продвижения положительного имиджа Украины в мире", - пояснила она.

Чрезвычайный и Полномочный посол Бельгии в Украине Алекс Ленартс сказал, что ему очень приятно быть с представителями других стран.

"Гольф - это культура, и эта культура сегодня объединила весь мир здесь в Украине. Это мероприятие не только о гольфе, а о коммуникации и взаимосвязи, а самое главное о том, что мы можем сделать для Украины, - добавил он. - "Diplomatic Golf for Good" - это нечто большее, чем борьба за победу и лучший результат. Это праздник, который выходит за пределы поля для гольфа и объединяет различные культуры".

Победителем турнира среди дипломатов стал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине Ким Хьонг Те. Победители турнира были награждены кубками и подарками от партнеров.

В этом спортивно-увлекательном мероприятии приняли участие мировые спортсмены, международный дипломатический корпус, юные гольфисты, представители международного и украинского бизнеса, представители власти и деятели культуры.

Среди гостей также присутствовали Чрезвычайные и Полномочные Послы, дипломатические представители более 15 стран мира: Австрии, Бельгии, Италии, Латвии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кореи, Турции, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Ирака, Молдовы, Вьетнама, Палестины, Египта.

На мероприятии также была замечена украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года Дарья Билодид.