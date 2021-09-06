Праздник независимости продолжается: в Киеве состоялся международный турнир по гольфу "Diplomatic Golf for Good"

В рамках празднования 30-летия Независимости Украины на территории киевского гольф-клуба "GolfStream" 4 сентября 2021 года состоялось топ-событие года - международный турнир по гольфу "Diplomatic Golf for Good".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление организаторов турнира.
Турнир проходил при поддержке "Winner Imports Ukraine" и Генеральной дирекции по обслуживанию иностранных представительств.
Игра на 18 лунках для 80 участников. Главная цель мероприятия - это укрепление дипломатических связей между странами и развитие детского гольфа в Украине.
Основательница турнира - чемпионка Украины по гольфу среди юниоров Ульяна Новожилова напомнила, что в 2018 году она стала чемпионкой Украины по гольфу в своей возрастной категории.
"Для меня гольф стал не просто спортом, а стилем жизни. Поэтому три года назад я основала международный турнир "Diplomatic Golf for Good", целью которого является развитие детского гольфа в Украине и воспитание новой элиты страны", - рассказала Ульяна.
Исполнительный директор турнира Марина Шевченко рассказала, что уже традиционно проводится ежегодный гольф-турнир, объединяющий дипломатов, бизнес элиту, представителей власти и детей на одном гольф-поле.
"Diplomatic Golf for Good" стал площадкой для неформального общения между представителями различных государств, содействием дружбе и спортивному партнерству среди народов мира. В этом году турнир приурочен к 30-й годовщине Независимости Украины и проводится с целью укрепления дипломатических связей между странами и продвижения положительного имиджа Украины в мире", - пояснила она.
Чрезвычайный и Полномочный посол Бельгии в Украине Алекс Ленартс сказал, что ему очень приятно быть с представителями других стран.
"Гольф - это культура, и эта культура сегодня объединила весь мир здесь в Украине. Это мероприятие не только о гольфе, а о коммуникации и взаимосвязи, а самое главное о том, что мы можем сделать для Украины, - добавил он. - "Diplomatic Golf for Good" - это нечто большее, чем борьба за победу и лучший результат. Это праздник, который выходит за пределы поля для гольфа и объединяет различные культуры".
Победителем турнира среди дипломатов стал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине Ким Хьонг Те. Победители турнира были награждены кубками и подарками от партнеров.
В этом спортивно-увлекательном мероприятии приняли участие мировые спортсмены, международный дипломатический корпус, юные гольфисты, представители международного и украинского бизнеса, представители власти и деятели культуры.
Среди гостей также присутствовали Чрезвычайные и Полномочные Послы, дипломатические представители более 15 стран мира: Австрии, Бельгии, Италии, Латвии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кореи, Турции, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Ирака, Молдовы, Вьетнама, Палестины, Египта.
На мероприятии также была замечена украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года Дарья Билодид.
Как сообщалось, 24 августа Украина отмечала 30-ю годовщину Дня Независимости. При этом отмечали праздник даже те, кто летел на отдых. Пассажиры самолета, который направлялся в Египет, спели гимн прямо на борту.