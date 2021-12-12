Гадания на Андрея Первозванного: какие способы помогут вам узнать свою судьбу

Гадания в ночь с 12 на 13 декабря – давняя традиция. Девушки в ночь на Андрея гадают на свою будущую судьбу, на имя суженого и пытаются узнать другие тайны.

Как гадать на Андрея Первозванного – читайте в материале ниже.

День Андрея Первозванного – большой христианский праздник, который отмечается ежегодно 13 декабря.

В этот день поминается один из апостолов Иисуса Христа – Андрей Первозванный. Он был распят на кресте во времена правления императора Нерона.

По древним легендам, святой Андрей проповедовал христианство, и однажды религиозные паломничества привели его в Киев. Он установил там крест и сказал, что над этими горами воссияет благодать Божья.

Однако у этого праздника есть и другие основания – в дохристианские времена 13 декабря отмечали праздник Калиты. В этот день молодые парни и девушки переходили в разряд мужчин и женщин.

Гадания в этот день пошли именно с праздника Калиты. После прихода христианства, праздник во многом изменился. И хотя церковь не приветствует гадания, девушки все равно собираются по вечерам, чтобы узнать свою судьбу.

Как гадают на Андрея

Способ с чашками. Количество чашек должно соответствовать количеству участниц. В каждую чашку клали монеты, хлеб, кольцо, сахар и соль. После – каждая девушка доставала свое "будущее".

Сахар символизирует радость, соль – беду, монетки – богатство, хлеб – благополучие, кольцо – скорую свадьбу.

Гадание на тенях. Ночью в темной комнате поджигали от свечи листок бумаги и наблюдали за тенями – по их форме определяли будущее.

Если тень похожа на птицу – к большим переменам, похожа на кошку – к романтическим отношениям, на крест – к болезни и испытаниям, на гору – к одиночеству, на ворота – к гостям, на дерево – к богатству и благополучию.

На полотенцах. На ночь за окно вывешивали белые полотенца и приговаривали: "суженый-ряженый, приди и утрись". Утром проверяли полотенца: если влажное, то в новом году произойдет встреча с любимым и свадьба.

Гадание на сон. Считается, что в ночь на Андрея можно увидеть будущего мужа во сне. Для этого брали расческу или кусочек хлеба, клали под подушку и приговаривали: "суженый-ряженый, приди и причеши меня", или: "суженый-ряженый, приходи, накормлю тебя".

Если во сне приходил парень, то именно он и станет будущем супругом. Сейчас девушки для гадания используют зеркало, нож, мужскую шапку.

Гадание на перекрестке. В полночь девушки выходили на перекресток и слушали звуки улицы. Если смех и песни – то замужество не за горами. Если ругань, ссоры и плач – ходить в девках еще год.

Гадание на имя. В ночь с 12 на 13 декабря нужно выйти на улицу и спросить имя первого встречного. Именно так и будут звать будущего мужа. Есть пары, которые именно так и познакомились, а потом поженились.

Гадание с зеркалами. Это гадание совершают в одиночестве. В полночь девушка ставит два зеркала напротив, а по бокам свечи. Сама садится так, чтобы видеть зеркала, в которых должен отражаться зеркальный коридор.

В этом коридоре девушка может увидеть имя суженого или его образ. В нужный момент нужно сказать: "Чур меня!" – если в зеркале появится что-то непонятное или страшное.

Гадание со свечами. Зажигают две свечи и ставят рядом. Потом наблюдают. Если свечи склоняются друг к другу, то ее ждет счастливый брак. Если наклоняются в разные стороны – то плохой знак.

Гадание с варениками. Девушки варят вареники, и каждая свой укладывает в ряд. Потом запускают собаку или кота. Чей вареник будет съеден первым – та раньше и замуж выйдет.

Мостик. На ночь ставят под кровать миску с водой и накрывают ее дощечкой или соломинкой. Перед сном призывают суженого, который переведет через мостик.

Записки. Перед сном писали мужские имена на разных листочках, а потом высыпали их под подушку. Утром тянули записку с именем суженого.