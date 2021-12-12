ru ua
Нд, 12 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Свято Андрія 13 грудня: що суворо заборонено робити в цей особливий день

Новость на русском →
Неділя 12 грудня 2021 18:46
Свято Андрія 13 грудня: що суворо заборонено робити в цей особливий день Фото: свято Андрія 13 грудня (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

13 грудня 2021 року в православному календарі відзначається свято Андрія Первозванного - апостола Ісуса Христа, який був перший з дванадцяти покликаний Спасителем. Цей день здавна в українців вважається особливим, так як пов'язаний з різними народними прикметами, обрядами і заборонами.

Що не можна робити на Андрія - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

У свято прийнято відвідувати храм і молитися апостолу Андрію про особисте щастя, благополуччя і любов. Апостола вважають покровителем сімейного вогнища.

У народі свято називають також Калита. У вечір з 12 на 13 грудня прийнято було влаштовувати вечорниці. Молоді хлопці змагалися в спритності, намагаючись підстрибнути і відкусити шматок від спеціального коржа, який так і називався - Калита. Його через отвір посередині підвішували вище, а молоді люди влаштовували змагання.

Дівчата ворожили на судженого в ніч на Андрія, щоб дізнатися, як будуть звати майбутнього обранця, і чи вийдуть вони заміж протягом наступного року. Зазначимо, що церква засуджує подібні заняття.

Що категорично не можна робити 13 грудня

Займатися важкою роботою, будь-яким рукоділлям (шити, в'язати, вишивати), прибирати в будинку, прати, прасувати, займатися ремонтом і так далі.

Сваритися, лаятися, лихословити, думати про інших людей погано, бажати комусь зла, ображатися і ображати інших людей, розпускати плітки.

Оскільки триває Різдвяний піст (з 28 листопада по 6 січня), під забороною м'ясо, риба, яйця, молоко, алкоголь, а також галасливі гуляння.

Страви повинні бути пісними і складатися тільки з круп, хліба, овочів, фруктів і сухофруктів, горіхів, бобових.

Раніше ми писали, як спекти святкову Калиту на Андрія 13 грудня.

А також повідомляли, як правильно ворожити на Андрія Первозванного.

Читайте РБК-Україна в Google News
приметы Свята в Україні
LITE
Українська Барбі: Аліна Гросу в рожевому корсеті підкорила ляльковим образом
Українська Барбі: Аліна Гросу в рожевому корсеті підкорила ляльковим образом