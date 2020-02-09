Праздник 9 февраля: что строго запрещено делать сегодня, все приметы

Праздник 9 февраля (коллаж: РБК-Украина)

9 февраля можно было заговорить зубную боль

Какой сегодня праздник. 9 февраля все православные христиане почитают память Иоанна Златоуста, известного также как архиепископ Константинопольский. Этот святой является одним из самых почитаемых в православии, он прославился добрыми делами.

Иоанну Златоусту молились прося прибавления разума, помочь в духовном развитии, поиске себя, благополучия в семье. Архиепископа также считают заступником людей, которые в отчаянии и пребывают на распутье.

Что нужно сделать на Иоанна Златоуста

В этот день принято поминать близких и готовить ритуальные блюда: открытые пироги с солеными начинками (грибы, мясо, рыба).

Также считалось, что Златоуст мог исцелить зубную боль. Чтобы избавиться от боли, нужно было произнести заговор: "Лазарева суббота, Златоустов день, у кого болят зубы, чтоб те зубы окаменели и вовек не болели".

9 февраля нужно разжечь огонь в печи или камине. Если это сделать, в семье будет достаток, мир и покой в течение целого года.

Строгие запреты 9 февраля

В этот день строго-настрого нельзя дарить и получать подарки. Это предвещало беду. Такой запрет, в частности, связан с тем, что именно 9 февраля совершаются самые плохие порчи и наговоры.

Кроме того, плохой идеей на Иоанна Златоуста является мыть голову.

Народные приметы на Иоанна Златоуста