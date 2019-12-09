Праздник 9 декабря: что нельзя делать в этот день, все приметы

Верующие христиане 9 декабря почитают память мученика Георгия Победоносца
Какой сегодня праздник. 9 декабря христиане чтят память мученика Георгия Победоносца, который жил в III веке на территории Каппадокии. Родители Георгия – христиане, поэтому своего сына они также воспитывали в вере.
Георгий проявил себя на военной службе у императора Диоклетиана. После того, как император устроил христианам гонения, Георгий отдал все свое имущество нуждающимся. При этом он сам пришел к Диоклетиану и заявил, что он тоже христианин.
Люди считали, что после 9 декабря становится уже достаточно холодно, поэтому медведи впадают в спячку. В народе этот день называли Днем Юрия Холодного, Юрия Зимнего, Егорьев день. Люди шли к колодцам, чтобы послушать воду и понять, какой будет зима.
Георгий Победоносец поражает змея копьем (фото: wikipedia.org)
Если до этого времени выпало много снега, значит на Григория Вешнего (6 мая) снег растает.
Если в этот день будет холодно, значит стоит ожидать сильного мороза. При этом зима будет очень холодной.
Если не далеко воет волку, то стоит ждать сильных морозов.
Если в течение дня будет метель, то будет раннее поение пчел.
Если выпал иней, значит будет хороший урожай.
Если ветер дует с севера, значит будут морозы.
В этот день нельзя оставаться в должниках. Отдайте все долги, чтобы не остаться бедным в следующем году.
Сегодня не стоит отправляться в дальнюю дорогу. Если все же ехать необходимо, то лучше заказать молебен в церкви за свое здоровье.