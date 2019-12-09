Праздник 9 декабря: что нельзя делать в этот день, все приметы

Какой сегодня праздник. 9 декабря христиане чтят память мученика Георгия Победоносца, который жил в III веке на территории Каппадокии. Родители Георгия – христиане, поэтому своего сына они также воспитывали в вере.

Георгий проявил себя на военной службе у императора Диоклетиана. После того, как император устроил христианам гонения, Георгий отдал все свое имущество нуждающимся. При этом он сам пришел к Диоклетиану и заявил, что он тоже христианин.

Люди считали, что после 9 декабря становится уже достаточно холодно, поэтому медведи впадают в спячку. В народе этот день называли Днем Юрия Холодного, Юрия Зимнего, Егорьев день. Люди шли к колодцам, чтобы послушать воду и понять, какой будет зима.

Георгий Победоносец поражает змея копьем (фото: wikipedia.org)

Народные приметы 9 декабря

Если до этого времени выпало много снега, значит на Григория Вешнего (6 мая) снег растает.

Если в этот день будет холодно, значит стоит ожидать сильного мороза. При этом зима будет очень холодной.

Если не далеко воет волку, то стоит ждать сильных морозов.

Если в течение дня будет метель, то будет раннее поение пчел.

Если выпал иней, значит будет хороший урожай.

Если ветер дует с севера, значит будут морозы.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя оставаться в должниках. Отдайте все долги, чтобы не остаться бедным в следующем году.

Сегодня не стоит отправляться в дальнюю дорогу. Если все же ехать необходимо, то лучше заказать молебен в церкви за свое здоровье.