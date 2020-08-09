Праздник 9 августа: что запрещено делать сегодня, главные приметы дня

Какой сегодня праздник. В этот день почитают память Пантелеимона, который родился в Никомедии в семье знатного язычника. Его мать святая Еввула была христианкой и воспитывала сына в своей вере, но умерла.

Когда Пантелеимон был в отроческом возрасте, отец отдал его в языческую школу, а затем поручил знаменитому врачу Евфросину для изучения Пантолеоном врачебного искусства.

Став безмездным врачом, Пантелеимон лишил многих врачей доходов, и на него поступил донос императору Максимиану, что Пантелеимон посещает в тюрьме христиан и лечит их именем Христа.

Император призвал Пантелеимона и просил опровергнуть донос. Святой предложил императору призвать одного неизлечимого больного и устроить испытание. Кто исцелит его: он или языческие жрецы - вера того и должна быть истинною. После этого Пантелеимон силой молитвы даровал больному исцеление.

Тогда многие уверовали во Христа, а Максимиан ожесточился на Пантелеимона и приказал истязать. Много пыток перетерпел Пантелеимон, но оставался невредимым до тех пор, пока ему не отрубили голову. Тело великомученика было погребено христианами.

9 августа - приметы дня

Все травы, собранные 9 августа, будут обладать целебными свойствами.

Муравьи заделывают входы в муравейники – скоро будет дождь.

Сильно стрекочут и прыгают кузнечики – примета к тому, что погода будет ясной и сухой.

9 августа - запреты дня

Будьте вежливы и уступчивы в этот день. Ни в коем случае не правоцируйте конфликты.

Не перетруждайте себя уборкой, лучше отдохните.

Не проявляйте скупость.

Напомним, что в августе 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 20 рабочих и 11 выходных дней.