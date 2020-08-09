Праздник 9 августа: что запрещено делать сегодня, главные приметы дня

9 августа празднуют день Пантелеимона
Какой сегодня праздник. В этот день почитают память Пантелеимона, который родился в Никомедии в семье знатного язычника. Его мать святая Еввула была христианкой и воспитывала сына в своей вере, но умерла.
Когда Пантелеимон был в отроческом возрасте, отец отдал его в языческую школу, а затем поручил знаменитому врачу Евфросину для изучения Пантолеоном врачебного искусства.
Став безмездным врачом, Пантелеимон лишил многих врачей доходов, и на него поступил донос императору Максимиану, что Пантелеимон посещает в тюрьме христиан и лечит их именем Христа.
Император призвал Пантелеимона и просил опровергнуть донос. Святой предложил императору призвать одного неизлечимого больного и устроить испытание. Кто исцелит его: он или языческие жрецы - вера того и должна быть истинною. После этого Пантелеимон силой молитвы даровал больному исцеление.
Тогда многие уверовали во Христа, а Максимиан ожесточился на Пантелеимона и приказал истязать. Много пыток перетерпел Пантелеимон, но оставался невредимым до тех пор, пока ему не отрубили голову. Тело великомученика было погребено христианами.
Напомним, что в августе 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 20 рабочих и 11 выходных дней.