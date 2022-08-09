Праздник 9 августа: почему этот день особенный, его табу и приметы, у кого именины

Этот святой стал известен не только благодаря своей доброте душевной, но и своим навыкам врачевания. Люди отказывались от врачей, к которым они обычно ходили во время болезней, в пользу Пантелеймона. Святой лечил людей бесплатно, после его сеансов народ выходил полон сил и энергии, лечение не занимало больше десяти минут.

В этот прекрасный день капустные вилки начинают формироваться, а потому оставшаяся с прошлого года капуста использовалась в качестве начинки для пирогов. Также в этот день наши предки отправлялись в церковь, они освящали колосья, которые были собраны с полей. После этого до следующего лета колосья хранились в доме. Известно, что те, кто появился на свет в этот день, могут иметь скрытые навыки врачевания.

Главные приметы этого дня

Если навозные жуки пролетают низко над землей — будет хорошая погода.

Где конец радуги опускается к воде — в той стороне дождя жди.

Утки начали плескаться в воде или кричать — грядет ненастье.

Иволга или удод начали кричать — будет дождь.

Если в радуге больше красного цвета — стоит готовиться к ветру.

Куры и индюшки в этот день начали лазать по стогам сена и рыться в них — установится хорошая погода.

Рыба вьюн начала хорошо клевать — будет дождь.

Фазан усаживается на ветки деревьев с вечера — будет ясный день, и сухая, теплая осень.

Что нельзя делать в этот день

Запрещается заниматься любой тяжелой работой

9 августа нельзя перевозить и заготавливать сено, поскольку считается, что его может сжечь Пантелеймон.

По народному поверью, в этот день нельзя равнодушно проходить мимо чужой беды.

Кто отмечает сегодня День ангела

Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Климент, Константин, Наум, Николай, Платон.