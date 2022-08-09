Праздник 9 августа: почему этот день особенный, его табу и приметы, у кого именины

9 августа православный мир отмечает День памяти Пантелеимона. В народе праздник получил названия Пантелеймон Целитель или Пантелеймон Кочанный.
Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с Днем ангела - читайте ниже в нашем материале Styler.
Этот святой стал известен не только благодаря своей доброте душевной, но и своим навыкам врачевания. Люди отказывались от врачей, к которым они обычно ходили во время болезней, в пользу Пантелеймона. Святой лечил людей бесплатно, после его сеансов народ выходил полон сил и энергии, лечение не занимало больше десяти минут.
В этот прекрасный день капустные вилки начинают формироваться, а потому оставшаяся с прошлого года капуста использовалась в качестве начинки для пирогов. Также в этот день наши предки отправлялись в церковь, они освящали колосья, которые были собраны с полей. После этого до следующего лета колосья хранились в доме. Известно, что те, кто появился на свет в этот день, могут иметь скрытые навыки врачевания.
9 августа нельзя перевозить и заготавливать сено, поскольку считается, что его может сжечь Пантелеймон.
По народному поверью, в этот день нельзя равнодушно проходить мимо чужой беды.
Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Климент, Константин, Наум, Николай, Платон.
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