Праздник 8 сентября: что строго запрещено делать сегодня, у кого именины

Православная церковь 8 сентября чтит память преподобных Натальи и Адриана. В народе этот день называют Наталья-Овсянница или Адриан.
Обо всех традициях и запретах этого дня, а также у кого именины - читайте в материале Styler.
Раньше в этот день люди старались выполнить как можно больше дел. Где-то только начинались работы по покосу овса, а в некоторых местах с этой задачей уже справились. Из нового урожая было принято готовить различные вкусные блюда.
По традиции в этот день на стол ставят блины и овсяной кисель – угощение для святых Адриана и Наталии.
Также начинается пора сбора ягод рябины и калины.
Именинники 8 сентября: Адриан, Наталья, Мария, Петр, Георгий, Виктор, Дмитрий, Роман, Николай.
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