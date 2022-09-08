Свято 8 вересня: що строго заборонено робити сьогодні, у кого іменини

Раніше в цей день люди намагалися виконати якомога більше справ. Десь тільки починалися роботи по покосу вівса, а в деяких місцях з цим завданням вже впоралися. З нового врожаю було прийнято готувати різні смачні страви.

За традицією в цей день на стіл ставлять млинці і вівсяної кисіль – частування для святих Адріана і Наталії.

Також починається пора збору ягід горобини і калини.

Головні прикмети цього дня

якщо горобина дала відмінний урожай, то незабаром настануть морози;

снігу взимку буде багато, якщо вранці стоїть туман і холод;

дощової погоди можна чекати в тому випадку, якщо вдалося почути стукіт дятла;

холоди настануть, якщо сойки почали відлітати в теплі краї;

осінній період буде теплим, якщо в цей день гримить грім;

якщо не сильно хмарно-значить, прийдуть холоди;

Що не можна робити в цей день

Найголовніша заборона сьогодні - не можна лінуватися.

Також не варто допускати сварки, ображати або засуджувати когось, бажати зла.

У цей день не можна переїдати.

Жінкам не можна вирушати в ліс на самоті, бо там можна зустріти лісовика, який полює за молодими дівчатами і жадає взяти їх в дружини.

Іменинники 8 вересня: Адріан, Наталя, Марія, Петро, Георгій, Віктор, Дмитро, Роман, Микола.