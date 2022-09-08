RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Свято 8 вересня: що строго заборонено робити сьогодні, у кого іменини

Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

Православна церква 8 вересня вшановує пам'ять преподобних Наталії та Адріана. У народі цей день називають Наталія-Овсяниця або Адріан.

Про всі традиції і заборони цього дня, а також у кого іменини - читайте в матеріалі Styler.

Раніше в цей день люди намагалися виконати якомога більше справ. Десь тільки починалися роботи по покосу вівса, а в деяких місцях з цим завданням вже впоралися. З нового врожаю було прийнято готувати різні смачні страви.

За традицією в цей день на стіл ставлять млинці і вівсяної кисіль – частування для святих Адріана і Наталії.

Також починається пора збору ягід горобини і калини.

Головні прикмети цього дня

  • якщо горобина дала відмінний урожай, то незабаром настануть морози;
  • снігу взимку буде багато, якщо вранці стоїть туман і холод;
  • дощової погоди можна чекати в тому випадку, якщо вдалося почути стукіт дятла;
  • холоди настануть, якщо сойки почали відлітати в теплі краї;
  • осінній період буде теплим, якщо в цей день гримить грім;
  • якщо не сильно хмарно-значить, прийдуть холоди;

Що не можна робити в цей день

  • Найголовніша заборона сьогодні - не можна лінуватися.
  • Також не варто допускати сварки, ображати або засуджувати когось, бажати зла.
  • У цей день не можна переїдати.
  • Жінкам не можна вирушати в ліс на самоті, бо там можна зустріти лісовика, який полює за молодими дівчатами і жадає взяти їх в дружини.

Іменинники 8 вересня: Адріан, Наталя, Марія, Петро, Георгій, Віктор, Дмитро, Роман, Микола.

Дивіться також церковний календар на вересень 2022 року, із зазначенням важливих дат.

До речі, синоптик дав новий прогноз погоди на вересень і повідомив, що гряде похолодання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні