Свято 8 вересня: що строго заборонено робити сьогодні, у кого іменини

Православна церква 8 вересня вшановує пам'ять преподобних Наталії та Адріана. У народі цей день називають Наталія-Овсяниця або Адріан.
Про всі традиції і заборони цього дня, а також у кого іменини - читайте в матеріалі Styler.
Раніше в цей день люди намагалися виконати якомога більше справ. Десь тільки починалися роботи по покосу вівса, а в деяких місцях з цим завданням вже впоралися. З нового врожаю було прийнято готувати різні смачні страви.
За традицією в цей день на стіл ставлять млинці і вівсяної кисіль – частування для святих Адріана і Наталії.
Також починається пора збору ягід горобини і калини.
Іменинники 8 вересня: Адріан, Наталя, Марія, Петро, Георгій, Віктор, Дмитро, Роман, Микола.
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До речі, синоптик дав новий прогноз погоди на вересень і повідомив, що гряде похолодання.