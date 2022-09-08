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Праздник 8 сентября: что строго запрещено делать сегодня, у кого именины

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Четверг 08 сентября 2022 06:01
Праздник 8 сентября: что строго запрещено делать сегодня, у кого именины Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

Православная церковь 8 сентября чтит память преподобных Натальи и Адриана. В народе этот день называют Наталья-Овсянница или Адриан.

Обо всех традициях и запретах этого дня, а также у кого именины - читайте в материале Styler.

Раньше в этот день люди старались выполнить как можно больше дел. Где-то только начинались работы по покосу овса, а в некоторых местах с этой задачей уже справились. Из нового урожая было принято готовить различные вкусные блюда.

По традиции в этот день на стол ставят блины и овсяной кисель – угощение для святых Адриана и Наталии.

Также начинается пора сбора ягод рябины и калины.

Главные приметы этого дня

  • если рябина дала отличный урожай, то в скором времени наступят морозы;
  • снега зимой будет много, если утром стоит туман и холод;
  • дождливой погоды можно ждать в том случае, если удалось услышать стук дятла;
  • холода наступят, если сойки начали улетать в теплые края;
  • осенний период будет теплым, если в этот день гремит гром;
  • если не сильно облачно — значит, придут холода;

Что нельзя делать в этот день

  • Самый главный запрет сегодня – нельзя лениться.
  • Также не стоит допускать ссоры, обижать или осуждать кого-то, желать зла.
  • В этот день нельзя переедать.
  • Женщинам нельзя отправляться в лес в одиночестве, так как там можно встретить лешего, который охотится за молодыми девицами и жаждет взять их в жены.

Именинники 8 сентября: Адриан, Наталья, Мария, Петр, Георгий, Виктор, Дмитрий, Роман, Николай.

Смотрите также церковный календарь на сентябрь 2022 года, с указанием важных дат.

Кстати, синоптик дал новый прогноз погоды на сентябрь и сообщил, что грядет похолодание.

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