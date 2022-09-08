Праздник 8 сентября: что строго запрещено делать сегодня, у кого именины

Православная церковь 8 сентября чтит память преподобных Натальи и Адриана. В народе этот день называют Наталья-Овсянница или Адриан.

Обо всех традициях и запретах этого дня, а также у кого именины - читайте в материале Styler.

Раньше в этот день люди старались выполнить как можно больше дел. Где-то только начинались работы по покосу овса, а в некоторых местах с этой задачей уже справились. Из нового урожая было принято готовить различные вкусные блюда.

По традиции в этот день на стол ставят блины и овсяной кисель – угощение для святых Адриана и Наталии.

Также начинается пора сбора ягод рябины и калины.

Главные приметы этого дня

если рябина дала отличный урожай, то в скором времени наступят морозы;

снега зимой будет много, если утром стоит туман и холод;

дождливой погоды можно ждать в том случае, если удалось услышать стук дятла;

холода наступят, если сойки начали улетать в теплые края;

осенний период будет теплым, если в этот день гремит гром;

если не сильно облачно — значит, придут холода;

Что нельзя делать в этот день

Самый главный запрет сегодня – нельзя лениться.

Также не стоит допускать ссоры, обижать или осуждать кого-то, желать зла.

В этот день нельзя переедать.

Женщинам нельзя отправляться в лес в одиночестве, так как там можно встретить лешего, который охотится за молодыми девицами и жаждет взять их в жены.

Именинники 8 сентября: Адриан, Наталья, Мария, Петр, Георгий, Виктор, Дмитрий, Роман, Николай.