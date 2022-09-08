Свято 8 вересня: що строго заборонено робити сьогодні, у кого іменини
Православна церква 8 вересня вшановує пам'ять преподобних Наталії та Адріана. У народі цей день називають Наталія-Овсяниця або Адріан.
Про всі традиції і заборони цього дня, а також у кого іменини - читайте в матеріалі Styler.
Раніше в цей день люди намагалися виконати якомога більше справ. Десь тільки починалися роботи по покосу вівса, а в деяких місцях з цим завданням вже впоралися. З нового врожаю було прийнято готувати різні смачні страви.
За традицією в цей день на стіл ставлять млинці і вівсяної кисіль – частування для святих Адріана і Наталії.
Також починається пора збору ягід горобини і калини.
Головні прикмети цього дня
- якщо горобина дала відмінний урожай, то незабаром настануть морози;
- снігу взимку буде багато, якщо вранці стоїть туман і холод;
- дощової погоди можна чекати в тому випадку, якщо вдалося почути стукіт дятла;
- холоди настануть, якщо сойки почали відлітати в теплі краї;
- осінній період буде теплим, якщо в цей день гримить грім;
- якщо не сильно хмарно-значить, прийдуть холоди;
Що не можна робити в цей день
- Найголовніша заборона сьогодні - не можна лінуватися.
- Також не варто допускати сварки, ображати або засуджувати когось, бажати зла.
- У цей день не можна переїдати.
- Жінкам не можна вирушати в ліс на самоті, бо там можна зустріти лісовика, який полює за молодими дівчатами і жадає взяти їх в дружини.
Іменинники 8 вересня: Адріан, Наталя, Марія, Петро, Георгій, Віктор, Дмитро, Роман, Микола.
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