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Праздник 8 сентября: что нельзя делать сегодня, главные приметы

Вторник 08 сентября 2020 06:01
Праздник 8 сентября: что нельзя делать сегодня, главные приметы
Какой праздник 8 сентября (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

8 сентября имеет ряд запретов и традиций

Какой сегодня праздник. 8 сентября 2020 года все православные отмечают день мученицы Натальи, проживавшей в Никомедии в начале IV века. Ее родители были благочестивыми христианами. Наталия вышла замуж за богатого и знатного юношу Адриана, который был язычником. Сама же девушка в тайне оставалась христианской веры.

В народном календаре эту дату называют Наталья Овсяница, Наталья и Адриан, Натальин день. В этот день связывали с работами на овсяном поле. В одних местах только начинали косить овес, в других уборка уже подходила к концу. Из зерен нового урожая варили кисель и пекли блины. Наши предки говорили: "Адриан толокно месил, а Наталия блины пекла".

Святой Наталии молились о супружеском счастье, а также о хороших отношениях между родственниками.

В этот день срывали ветку рябины и ставили дома. Она служила оберегом семейного благополучия. Еще считается, что рябина защищает от плохого влияния загробного мира: явления живых мертвецов, кошмарных снов об усопших

Главные приметы этого дня:

  • Гром гремит – к теплой осени.
  • Если на небе облака редкие, то будет холодно и ясно.
  • Если листья с березы и дуба не опали, то зима будет суровой.
  • Если утро холодное, то зима будет морозной и ранней.
  • Много рябины – скоро наступят холода.
  • Если много опят в лесу, то "бабьего лета" не жди.

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день категорически нельзя ссориться - будет беда.

Как мы ранее писали, в Умани установят карантинные пункты в местах паломничества.

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