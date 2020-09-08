Праздник 8 сентября: что нельзя делать сегодня, главные приметы

8 сентября имеет ряд запретов и традиций
Какой сегодня праздник. 8 сентября 2020 года все православные отмечают день мученицы Натальи, проживавшей в Никомедии в начале IV века. Ее родители были благочестивыми христианами. Наталия вышла замуж за богатого и знатного юношу Адриана, который был язычником. Сама же девушка в тайне оставалась христианской веры.
В народном календаре эту дату называют Наталья Овсяница, Наталья и Адриан, Натальин день. В этот день связывали с работами на овсяном поле. В одних местах только начинали косить овес, в других уборка уже подходила к концу. Из зерен нового урожая варили кисель и пекли блины. Наши предки говорили: "Адриан толокно месил, а Наталия блины пекла".
Святой Наталии молились о супружеском счастье, а также о хороших отношениях между родственниками.
В этот день срывали ветку рябины и ставили дома. Она служила оберегом семейного благополучия. Еще считается, что рябина защищает от плохого влияния загробного мира: явления живых мертвецов, кошмарных снов об усопших
Как мы ранее писали, в Умани установят карантинные пункты в местах паломничества.