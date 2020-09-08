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Свято 8 вересня: що не можна робити сьогодні, головні прикмети

Вівторок 08 вересня 2020 06:01
Свято 8 вересня: що не можна робити сьогодні, головні прикмети
Яке свято 8 вересня (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

8 вересня має ряд заборон і традицій

Яке сьогодні свято. 8 вересня 2020 року всі православні відзначають день мучениці Наталії, яка жила в Нікомедії на початку IV століття. Її батьки були благочестивими християнами. Наталія вийшла заміж за багатого і знатного юнака Адріана, який був язичником. Сама ж дівчина в таємниці залишалася християнської віри.

У народному календарі цю дату називають Наталія Костриця, Наталія і Адріан, Наталчин день. В цей день пов'язували з роботами на вівсяному полі. В одних місцях тільки починали косити овес, в інших прибирання вже підходило до кінця. Із зерна нового врожаю варили кисіль і пекли млинці. Наші пращури говорили: "Адріан толокно місив, а Наталія млинці пекла".

Святій Наталії молилися про подружнє щастя, а також про хороші відносини між родичами.

В цей день зривали гілку горобини і ставили вдома. Вона служила оберегом родинного добробуту. Ще вважається, що горобина захищає від поганого впливу загробного світу: явища живих мерців, кошмарних снів про покійних

Головні прикмети цього дня:

  • Грім гримить – до теплої осені.
  • Якщо на небі хмари рідкі, то буде холодно і ясно.
  • Якщо листя з берези і дуба не опало, зима буде суворою.
  • Якщо ранок холодний, то зима буде морозною і ранньої.
  • Багато горобини – скоро настануть холоди.
  • Якщо багато опеньків в лісі, то "бабиного літа" не чекай.

Що не можна робити в цей день:

  • У цей день категорично не можна сваритися - буде біда.

Як ми раніше писали, в Умані встановлять карантинні пункти у місцях паломництва.

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