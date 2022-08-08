ua ru
Пн, 08 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Праздник 8 августа, что можно и нельзя делать в этот особенный день

Новина українською →
Понедельник 08 августа 2022 06:00
Праздник 8 августа, что можно и нельзя делать в этот особенный день Фото: Праздник 8 августа (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

8 августа 2022 года по церковному календарю почитается память преподобномученицы Параскевы. В народе этот день когда-то называли Ермолай, Моисей, Параскева, Ермолаев день, Марьев день.

Что можно и нельзя делать в праздник, традиции и кого поздравить - в материале Styler далее.

День Ангела празднуют: Моисей, Федор, Сергей, Прасковья, Доминик.

Что надо сделать в этот день, традиции

На Ермолая принято начинать собирать яблоки, но ни есть, ни даже пробовать их нельзя до Яблочного Спаса, 19 августа.

А вот картошку, которую также можно было начинать убирать, употреблять можно. Из нее делали окрошку и винегрет и подавали на стол.

Считалось, что травы на Ермолая набирали особую силу, поэтому их собирали в лесах и лугах, высушивали, чтобы делать лечебные отвары и настойки.

Кроме того, роса 8 августа также считалась целебной.

Народные приметы на Параскеву

  • Если птицы громко поют, впереди ясная погода, если насупились и молча гуляют по лужам - непогода.
  • Кошка рядом улеглась - к богатству и удаче.
  • Холодное утро 8 августа предвещает холодную зиму.
  • Мухи кусаются и становятся назойливыми - жди дождя.

Что нельзя делать 8 августа

  • Женщинам в этот день нельзя выходить в поле, иначе можно сорвать здоровье.
  • Также женщинам и девушкам на Параскеву не рекомендуется иметь дело с острыми предметами, а особенно иглами, ибо придется постоянно латать свой брак.
  • Нельзя допускать, чтобы каша пригорела или молоко убежало, иначе муж будет жадным и гулящим, предупреждали предки.
  • В этот день не надо лентяйничать.
  • Нельзя громко разговаривать и ссориться, желать кому-то беды.
  • Не стоит смотреть в зеркало до рассвета, а также срывать цветы.

Кроме того 8 августа лучше не давать в долг. Возвращать долго будете. Вместо денег нуждающемуся нужно предложить яблоки, собранные и освященные в церкви 8 августа. Тогда и у него все наладится, и в дом дарителя придет достаток.

    Раньше мы писали, когда и как надо праздновать первый Спас, или Маковея.

    Также сообщалось, какие православные праздники будут отмечаться в августе 2022 года.

    Читайте РБК-Украина в Google News
    Праздники в Украине
    LITE
    10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
    10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь