Праздник 8 августа, что можно и нельзя делать в этот особенный день

8 августа 2022 года по церковному календарю почитается память преподобномученицы Параскевы. В народе этот день когда-то называли Ермолай, Моисей, Параскева, Ермолаев день, Марьев день.

Что можно и нельзя делать в праздник, традиции и кого поздравить - в материале Styler далее.

День Ангела празднуют: Моисей, Федор, Сергей, Прасковья, Доминик.

Что надо сделать в этот день, традиции

На Ермолая принято начинать собирать яблоки, но ни есть, ни даже пробовать их нельзя до Яблочного Спаса, 19 августа.

А вот картошку, которую также можно было начинать убирать, употреблять можно. Из нее делали окрошку и винегрет и подавали на стол.

Считалось, что травы на Ермолая набирали особую силу, поэтому их собирали в лесах и лугах, высушивали, чтобы делать лечебные отвары и настойки.

Кроме того, роса 8 августа также считалась целебной.

Народные приметы на Параскеву

Если птицы громко поют, впереди ясная погода, если насупились и молча гуляют по лужам - непогода.

Кошка рядом улеглась - к богатству и удаче.

Холодное утро 8 августа предвещает холодную зиму.

Мухи кусаются и становятся назойливыми - жди дождя.

Что нельзя делать 8 августа

Женщинам в этот день нельзя выходить в поле, иначе можно сорвать здоровье.

Также женщинам и девушкам на Параскеву не рекомендуется иметь дело с острыми предметами, а особенно иглами, ибо придется постоянно латать свой брак.

Нельзя допускать, чтобы каша пригорела или молоко убежало, иначе муж будет жадным и гулящим, предупреждали предки.

В этот день не надо лентяйничать.

Нельзя громко разговаривать и ссориться, желать кому-то беды.

Не стоит смотреть в зеркало до рассвета, а также срывать цветы.

Кроме того 8 августа лучше не давать в долг. Возвращать долго будете. Вместо денег нуждающемуся нужно предложить яблоки, собранные и освященные в церкви 8 августа. Тогда и у него все наладится, и в дом дарителя придет достаток.