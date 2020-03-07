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Праздник 7 марта: что нельзя делать в этот день, все приметы

STYLERЖизнь    07.03.2020 - 07:02
Праздник 7 марта: что нельзя делать в этот день, все приметы
Праздник 7 марта (Коллаж РБК-Украина)

7 марта 2020 года православные христиане вспоминают о аламейских мучениках и Маврикие

Какой сегодня праздник. 7 марта 2020 православные чтят память мучеников аламейских и святого Маврикия. Святой Маврикий пострадал за Христа вместе с мучениками Кандидом, Иннокентием, Эксуперием, Виталием и прочими 6600 воинами-христианами Фивейского легиона по приказу императора Максимиана Галерия (285 - 305) за отказ принести жертвоприношение римским богам и участвовать в казни христиан. Мученик Маврикий всегда был одним из наиболее почитаемых святых в Западной Европе.

Так более 650 мест были освящены во имя святого в одной лишь Франции. Более семидесяти городов носят имя мученика Маврикия.

Праздник 7 марта: что нельзя делать в этот день, все приметыСвятой Маврикий (фото из открытых источников)

Наши предки ассоциировали этот день с прилетом птиц – ранних ласточек и скворцов. Они верили, что первая ласточка на своих крыльях приносит весну. Говорили, что 7 марта мороз скрипит, но уже не замораживает. Хозяйки на Маврикия готовили традиционное блюдо – "черную уху". Она представляла собой суп с мясом, которое было сварено в огуречном рассоле со съедобными кореньями.

Кстати, именно с 7 марта люди начинают первые полевые работы - бороздят земли, высаживают первые весенние культуры.

Именинники этого дня – Афанасий, Вячеслав, Афанасий, Федор, Филипп.

Главные приметы этого дня:

  • Если в этот день на небе видно ясное солнце – погода скоро изменится.
  • Рассвет светло-розовый или золотистый – погода будет очень хорошей.
  • Туманный день – к влажному лету.
  • Кто первым в семье увидел прилет грачей - тому придет счастье.
  • Первая ласточка в день 7 марта – ждите счастливого года.
  • Холодная погода в день 7 марта – лето будет с дождями.
  • Спел жаворонок – скоро придет весна.
  • Грачи вьют гнезда – весна теплой будет.
  • Если разоришь гнездо ласточки – это большой грех.

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день категорически нельзя работать.
  • Также нельзя посыпать поля навозом и удобрениями.
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