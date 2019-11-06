Праздник 6 ноября: что сегодня нельзя делать, важные приметы

Какой сегодня праздник. 6 ноября 2019 года христиане в церкви молятся иконе Божьей Матери "Всех Скорбящих Радость". На иконе нарисована Богоматерь, возле которой стоят больные люди и ангелы, а она совершает благие поступки. В 1688 году икона впервые названа чудотворной. Также в этот день православные отмечают день памяти святителя Афанасия, патриарха Цареградского.



Икона Божьей матери считается чудотворной (фото из открытых источников)

Святитель Афанасий I (в миру Алексий), патриарх Константинопольский, родился в Адрианополе (нынешняя территория Турции). В юности он поверил в Бога и ушел из дома в Фессалоники, где принял монастырский постриг под именем Акакий.

На Руси 6 ноября называли "день Афанасия", "Афанасий", "русский светец".

С этого дня начинались зимние посиделки девушек. Девушки ткали, пряли при свете лучины, которую ставили в специальное укрепление – светец. Отсюда и пошло название праздника. А чтобы работа шла быстрее и не было скучно, развлекали себя пением и страшными историями. Собирались обычно каждый вечер, кроме канунов больших праздников и суббот.

6 ноября 2019 года - Афанасьев день (фото из открытых источников)

Приметы этого дня

Если в это день вы услышите, как поет сверчок, то скоро в доме может кто-то умереть.

Нечаянно зеркало разбить 6 ноября – жди несчастья.

Белая собака следует за человеком – жизнь его будет счастливой, богатой и беззаботной в течение всего следующего года 6 ноября все колдовские обряды и заговоры обладают удвоенной силой.

Лучина трещит – к морозу.