Свято 6 листопада: що сьогодні не можна робити, важливі прикмети

Яке сьогодні свято. 6 листопада 2019 року християни в церкві моляться іконі Божої Матері "Всіх Скорботних Радість". На іконі зображено Богоматір, біля якої стоять хворі люди і ангели, а вона робить добрі вчинки. У 1688 році ікона вперше названа чудотворною. Також в цей день православні відзначають день пам'яті святителя Афанасія, патріарха Царгородського.



Ікона Божої матері вважається чудотворною (фото з відкритих джерел)

Святитель Афанасій I (в миру Алексій), патріарх Константинопольський, народився в Адріанополі (нинішня територія Туреччини). В юності він повірив у Бога і пішов з дому в Салоніки, де прийняв монастирський постриг під ім'ям Акакій.

На Русі 6 листопада називали "день Афанасія", "Афанасій", "русский светец".

З цього дня починалися зимові посиденьки дівчат. Дівчата ткали, пряли при світлі скіпки, яку ставили в спеціальне зміцнення – світець. Звідси і пішла назва свята. А щоб робота йшла швидше і не було нудно, розважали себе співом і страшними історіями. Збиралися зазвичай щовечора, крім переддень великих свят і субот.

6 листопада 2019 року - Афанасьєв день (фото з відкритих джерел)

Прикмети цього дня

Якщо ви в цей день ви почуєте, як співає цвіркун, то скоро в будинку може хтось померти.

Ненавмисно дзеркало розбити 6 листопада – чекай нещастя.

Біла собака слідує за людиною – життя її буде щасливим і багатим і безтурботним протягом всього наступного року 6 листопада всі чаклунські обряди й замовляння мають подвійну силу.

Скіпа тріщить – до морозу.