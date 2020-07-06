Праздник 6 июля: что запрещено делать за день до Ивана Купала

Ивана Купала (фото: flickr.com)

6 июля каждый год почитается святая мученица Агриппина, ставшая покровительницей ночи перед праздником Ивана Купала

Какой сегодня праздник. 6 июля 2020 православные чтят память святой мученицы Агриппины Римской. Также это канун праздника Ивана Купала. Еще наши предки верили, что в этот день можно собирать целебные травы и растения – средства, приготовленные на их основе, будут максимально эффективными.

Агриппина (Аграфена Купальница) была родом из знатной римской семьи. Познав в юности таинство крещения, она решила посвятить себя служению Иисусу Христу. С приходом на трон Валериана в Римской империи начались гонения на христиан. Не избежала этой участи и Агриппина. Ее предали императорскому суду, жестоко пытали, заставляли отречься от Христа. Однако девушка была тверда в своей вере. В награду за стойкость Бог послал ей избавление: ангел освободил девушку от уз, но от перенесенных пыток она все же вскоре скончалась.

У славянских народов этот день имел особое значение, так как предварял один из главных летних праздников – Ивана Купалу. Купальницей святую прозвали за то, что вечером ее дня начинались купания.

Что нельзя делать 6 июля

Не тратьте сегодня силы на споры и ссоры. Не стригите волосы – иначе будет плохой урожай. Не надевайте черные головные уборы – может привести к трагедии в семье.

Что можно делать 6 июля

На Горпину Купальницу, 6 июля, проводят интересный обряд. Вечером девушки должны собраться с подругами и толочь в ступе ячмень, из которого потом сварят кашу. Считается, что это блюдо является очень полезным для женского здоровья. В этот день также следует хорошо попариться в бане, чтобы оставаться здоровым в течение года.

Также считается, что 6 июля можно поставить на порог дома крапиву, чертополох и зверобой. По поверью, эти травы отпугивают нечистую силу.

Народные приметы на 6 июля

Соловей не поет – скоро урожай ячменя можно будет собрать.

Если идет дождь, то будет хороший урожай хлеба.

Ранее мы писали о традициях, обычаях и запретах на Ивана Купала.

Напомним, что в Украине появится еще один новый праздник.

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Автор: Киселева Анна