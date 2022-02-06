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Праздник 6 февраля: что запрещено делать в день Ксении, приметы, у кого именины

Автор: Владимир Костырин

6 февраля православные христиане чествуют святых угодниц Аксинью и Евсению, а в народном календаре дата прижилась под названием день Ксении, а еще - Полухлебница и Полузимница, так как к этому времени часто в селах начинали вести строгий учет хлебу, чтобы осталось до нового урожая.

Традиции этого дня, приметы и бытовавшие запреты, у кого именины - читайте в материале ниже.

Обычаи в день Ксении, что запрещено делать

В эту дату, как считали в старину, следовало обязательно придерживаться ряда правил, в противном случае это могло грозить нарушителям серьезными бедами, и, по некоторым поверьям, даже смертью.

  • Так, самым таким важным запретом называли употребление пищи в вечернее время. Суеверные говорили, что если в эту дату от ужина все же не отказывались, то тот, кто сядет за стол первым - первым в семье и умрет.
  • Также считалось, что в день Ксении пожилым людям нельзя шить, вязать, завязывать узлы, стричь ногти и волосы.
  • Еще говорили, что если в этот день застилать постель, то можно навлечь на себя хвори.
  • Нельзя в этот день ставить квас, иначе, как считалось, будет неурожайный год.
  • Верили, что в эту ночь снятся вещие сны, рассказывать которые никому нельзя.

Главные приметы в день Ксении

  • Безветренная погода в этот день сулила теплую и сухую погоду во второй половине июля.
  • Если 6 февраля ясный день и светит солнце, значит будет хорошая весна.
  • Облака на светлом небе видны - будет отличная погода.
  • Если сегодня нет ветра и дождя, то стоит ожидать дефицит корма для скота.

6 февраля именины отмечают: Ксения, Тимофей, Оксана, Николай, Денис и Павел.

Ранее мы писали, какая молитва ко дню Ксении принесет благополучие в семье и скорое замужество.

Напомним, перед этим мы рассказывали, какие праздники будут отмечать украинцы в феврале 2022 года, сколько будет постных и поминальных дней.

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