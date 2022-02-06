Праздник 6 февраля: что запрещено делать в день Ксении, приметы, у кого именины

6 февраля православные христиане чествуют святых угодниц Аксинью и Евсению, а в народном календаре дата прижилась под названием день Ксении, а еще - Полухлебница и Полузимница, так как к этому времени часто в селах начинали вести строгий учет хлебу, чтобы осталось до нового урожая.
Традиции этого дня, приметы и бытовавшие запреты, у кого именины - читайте в материале ниже.
В эту дату, как считали в старину, следовало обязательно придерживаться ряда правил, в противном случае это могло грозить нарушителям серьезными бедами, и, по некоторым поверьям, даже смертью.
6 февраля именины отмечают: Ксения, Тимофей, Оксана, Николай, Денис и Павел.
Ранее мы писали, какая молитва ко дню Ксении принесет благополучие в семье и скорое замужество.
Напомним, перед этим мы рассказывали, какие праздники будут отмечать украинцы в феврале 2022 года, сколько будет постных и поминальных дней.