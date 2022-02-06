Праздник 6 февраля: что запрещено делать в день Ксении, приметы, у кого именины

6 февраля православные христиане чествуют святых угодниц Аксинью и Евсению, а в народном календаре дата прижилась под названием день Ксении, а еще - Полухлебница и Полузимница, так как к этому времени часто в селах начинали вести строгий учет хлебу, чтобы осталось до нового урожая.

Традиции этого дня, приметы и бытовавшие запреты, у кого именины - читайте в материале ниже.

Обычаи в день Ксении, что запрещено делать В эту дату, как считали в старину, следовало обязательно придерживаться ряда правил, в противном случае это могло грозить нарушителям серьезными бедами, и, по некоторым поверьям, даже смертью. Так, самым таким важным запретом называли употребление пищи в вечернее время. Суеверные говорили, что если в эту дату от ужина все же не отказывались, то тот, кто сядет за стол первым - первым в семье и умрет.

Также считалось, что в день Ксении пожилым людям нельзя шить, вязать, завязывать узлы, стричь ногти и волосы.

Еще говорили, что если в этот день застилать постель, то можно навлечь на себя хвори.

Нельзя в этот день ставить квас, иначе, как считалось, будет неурожайный год.

Верили, что в эту ночь снятся вещие сны, рассказывать которые никому нельзя. Главные приметы в день Ксении Безветренная погода в этот день сулила теплую и сухую погоду во второй половине июля.

Если 6 февраля ясный день и светит солнце, значит будет хорошая весна.

Облака на светлом небе видны - будет отличная погода.

Если сегодня нет ветра и дождя, то стоит ожидать дефицит корма для скота. 6 февраля именины отмечают: Ксения, Тимофей, Оксана, Николай, Денис и Павел.