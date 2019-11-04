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Праздник 4 ноября: все табу этого дня и приметы

STYLERЖизнь    04.11.2019 - 06:02
Праздник 4 ноября: все табу этого дня и приметы
4 ноября христиане обычно молились за благополучие (фото: pixabay.com)

В этот день православная церковь почитает память зимней Казанской иконы

Какой сегодня праздник. 4 ноября православные христиане отмечают День осенней или зимней Казанской иконы Божией Матери. В этот день практически всегда лил дождь.

В народе говорили: "На Казанскую до обеда – осень, после обеда – зима". Или: "До Казанской настоящей зиме не бывать, а после Казанской - не миновать". Раньше верили, что если в этот день не будет дождя - год будет неудачным. Также в этот день хорошо было жениться, так как Казанская Божья Матерь помогает в любви.

В этот день любые молитвы обретают силу, и каждый может попросить у Бога поддержки.

На Руси с этого дня ожидали наступления настоящих зимних холодов. Это был один из главных женских праздников, который отмечали пышным застольем.

Крестьяне верили, что если осенью был хороший урожай, то зима будет суровой.

На Казанскую проветривают и окуривают можжевельником погреб, чтобы запасы не подгнивали и не иссякали. В то же время крестьяне старались не ездить вдаль – считалось, что в дороге может случиться несчастье.

Праздник 4 ноября: все табу этого дня и приметы4 ноября День Казанской Божьей матери

Приметы этого дня

  • Что Казанская покажет, то и зима скажет.
  • Если в этот день окурить погреб дымом от высушенных можжевеловых веток, то болезни и вредители не тронут припасы.
  • На Казанскую лучше не отправляться в дальнюю дорогу, иначе домой можно долго возвращаться.
  • На Казанскую хорошо играть свадьбы - такие пары будут счастливыми.
  • С Казанской наступают настоящие зимние холода. Ясный день обещает скорое похолодание.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя было работать. Все дела на Казанскую старались переделать заранее. Чтоб в сам день Казанской Божьей Матери помолиться – о замужестве, о любви, исцелении болезней и чтобы в жизни в семейных отношениях все хорошо складывалось.

Праздник 4 ноября: все табу этого дня и приметы

В этот день погреб окуривали можжевельником (фото: pixabay.com)

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