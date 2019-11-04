Свято 4 листопада: всі табу цього дня і прикмети

У цей день православна церква вшановує пам'ять зимової Казанської ікони
Яке сьогодні свято. 4 листопада православні християни відзначають День осінньої або зимової Казанської ікони Божої Матері. В цей день практично завжди лив дощ.
У народі говорили: "На Казанську до обіду – осінь, по обіді – зима". Або: "До Казанської цієї зими не бувати, а після Казанської - не минути". Раніше вірили, що якщо у цей день не буде дощу - рік буде невдалим. Також у цей день добре було одружуватися, адже Казанська Божа Матір допомагає в коханні.
В цей день будь-які молитви знаходять силу, і кожен може попросити у Бога підтримки.
На Русі з цього дня очікували настання справжніх зимових холодів. Це було одне з головних жіночих свят, яке відзначали пишним застіллям.
Селяни вірили, що якщо восени був хороший урожай, то зима буде суворою.
На Казанську провітрюють і обкурюють ялівцем льох, щоб запаси не підгнивали і не вичерпувалися. В той же час селяни намагалися не їздити вдалину – вважалося, що в дорозі може трапитися нещастя.
4 листопада, День Казанської Божої матері
В цей день не можна було працювати. Всі справи на Казанську намагалися переробити заздалегідь. Щоб у сам день Казанської Божої Матері помолитися про заміжжя, про любов, зцілення хвороб і щоб в житті в сімейних відносинах все добре складалося.
В цей день погріб обкурювали ялівцем (фото: pixabay.com)